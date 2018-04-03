Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Тоттенхэм» готов поднять зарплату Покеттино

    Руководство «Тоттенхэма» готово побороться за сохранение своего главного тренера Маурисио Покеттино.

    Для этого ему будет предложен новый контракт на улучшенных условиях. По нему аргентинский специалист будет зарабатывать за сезон 8,5 миллиона фунтов стерлингов. Эта сумма выведет его на четвертое место по данному показателю в Премьер-лиге. Больше Покеттино будут зарабатывать только Хосеп Гвардиола, Жозе Моуринью и Антонио Конте.

    Напомним, что в услугах аргентинского специалиста заинтересованы в «Челси», «Реале» и «ПСЖ».

    Источник: Telegraph.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.04.2018 10:41
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +571

      levon_man 3 апреля 2018, 14:18

      Правильное решение. Покетино входит в тренерскую элиту

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 3 апреля 2018, 13:07

      Тренер молодой и амбициозный.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      orzy 3 апреля 2018, 11:23

      Средний тренеришка как раз для среней команды Тотнехем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      orzy 3 апреля 2018, 11:22

      сРЕДНЕЙ ТРЕНЕР ТИПА

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL > orzy 3 апреля 2018, 12:00

      Между ног у тебя средний

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +142

      orzy > BARCLAYS_APL 3 апреля 2018, 13:15

      У него был шанс с Ювентусом он об**ся

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL > orzy 4 апреля 2018, 20:31

      Это не показатель он 2 сезона чуть не стал чемпионом сделал многих звездой кто так сможет покажи мне не кто

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11