«Тоттенхэм» готов поднять зарплату Покеттино

Руководство «Тоттенхэма» готово побороться за сохранение своего главного тренера Маурисио Покеттино.

Для этого ему будет предложен новый контракт на улучшенных условиях. По нему аргентинский специалист будет зарабатывать за сезон 8,5 миллиона фунтов стерлингов. Эта сумма выведет его на четвертое место по данному показателю в Премьер-лиге. Больше Покеттино будут зарабатывать только Хосеп Гвардиола, Жозе Моуринью и Антонио Конте.

Напомним, что в услугах аргентинского специалиста заинтересованы в «Челси», «Реале» и «ПСЖ».