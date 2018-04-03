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  • Pressball: ИГИЛ* планирует ряд террористических атак на чемпионате мира-2018

Pressball: ИГИЛ* планирует ряд террористических атак на чемпионате мира-2018

3 апреля 2018, 01:13
18

Запрещенная в России и в ряде других стран организация ИГИЛ готовит террористические атаки на чемпионат мира-2018. Боевики распространяют в социальных сетях видео с технологиями, которые будут задействованы при терактах. В частности, речь идет о доставке взрывчаток с помощью дронов.

«Нет сомнений в том, что эта технология, если она используется ИГИЛ при террористических атаках на чемпионате мира, может привести к катастрофическим результатам», – говорит источник из разведывательного ведомства.

Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.

* – организация, запрещенная в России.

Источник: Pressball
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира
Комментарии (18)
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Batiqol
1522708265
По-моему им жить надоел. Х.й будут сосать
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Batiqol
1522708322
У нас будет самый лучший ЧМ по футболу
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нейтральныйкакникто
1522724187
Нужно запугать предстоящими и планирующимися терактами, выделить на их предотвращение громадные деньги , полностью их разворовать, и всё. Если всё пройдёт удачно-как мы отлично подготовились . Если ,не дай бог, какой-то инцидент, не значительный допускается - то мало выделили средств.
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сапёр75
1522725028
Опять англосаксы дезу запустили
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пряник929
1522729605
Проверить все вокруг стадионов в радиусе километра, блокировать радиоуправление возможных закладок от добрых гастарбайтеров....
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maratagliulin
1522735420
Заброс англичашек
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Avaretz
1522736644
Странно, когда предупреждают о терактах то их не бывает, теракты бывают всегда там где их не ждут. Но все равно надо быть полиции очень внимательными
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zigbert
1522740600
Естественно надо быть на чеку.
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FanatSerj
1522743886
Какие террористы нынче пошли, видосики в соц сетях кидают, свой инстаграм ведут? Ай да малорики, правильно, надо быть ближе к людям )))
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OfaZavr
1522745498
неудивительно, они только и ждут момента, поэтому нужно предпринять все способы защиты.
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