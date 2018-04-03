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    Pressball: ИГИЛ* планирует ряд террористических атак на чемпионате мира-2018

    Запрещенная в России и в ряде других стран организация ИГИЛ готовит террористические атаки на чемпионат мира-2018. Боевики распространяют в социальных сетях видео с технологиями, которые будут задействованы при терактах. В частности, речь идет о доставке взрывчаток с помощью дронов.

    «Нет сомнений в том, что эта технология, если она используется ИГИЛ при террористических атаках на чемпионате мира, может привести к катастрофическим результатам», – говорит источник из разведывательного ведомства.

    Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.

    * – организация, запрещенная в России.

    Источник: Pressball

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    03.04.2018 01:13
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 апреля 2018, 11:51

      неудивительно, они только и ждут момента, поэтому нужно предпринять все способы защиты.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 3 апреля 2018, 11:24

      Какие террористы нынче пошли, видосики в соц сетях кидают, свой инстаграм ведут?
      Ай да малорики, правильно, надо быть ближе к людям )))

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 3 апреля 2018, 10:30

      Естественно надо быть на чеку.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 3 апреля 2018, 09:24

      Странно, когда предупреждают о терактах то их не бывает, теракты бывают всегда там где их не ждут. Но все равно надо быть полиции очень внимательными

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 3 апреля 2018, 09:03

      Заброс англичашек

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 3 апреля 2018, 08:17

      Россия этого не допустит!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 3 апреля 2018, 08:02

      справимся

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 3 апреля 2018, 07:26

      Проверить все вокруг стадионов в радиусе километра, блокировать радиоуправление возможных закладок от добрых гастарбайтеров....

      2
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 3 апреля 2018, 06:53

      англосаксы успокоиться всё не могут, ну посадят пару этих "бойцов" к нам в участок, думаю потом они даже на метр за нашу границу не зайдут :D , это им не в хейропэ пугать, тут такие пугальщики потом в лучшем случае будут каждый день получать ... в камере.

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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 3 апреля 2018, 06:10

      Опять англосаксы дезу запустили

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