Pressball: ИГИЛ* планирует ряд террористических атак на чемпионате мира-2018

Запрещенная в России и в ряде других стран организация ИГИЛ готовит террористические атаки на чемпионат мира-2018. Боевики распространяют в социальных сетях видео с технологиями, которые будут задействованы при терактах. В частности, речь идет о доставке взрывчаток с помощью дронов.

«Нет сомнений в том, что эта технология, если она используется ИГИЛ при террористических атаках на чемпионате мира, может привести к катастрофическим результатам», – говорит источник из разведывательного ведомства.

Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.

* – организация, запрещенная в России.