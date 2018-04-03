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    Глушаков: «Как капитан могу и накричать на партнеров. Бывает, в раздевалке приходится подраться»

    Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своем поведении как капитана. Игрок заметил, что порой в футбольном коллективе случаются драки.

    «В футболе — я не хвалюсь сейчас — был на голову-две выше всех. Сильнее ребят, которые много старше, всегда на ведущих ролях, забивал много. И капитаном, ясное дело, был. Ну, а дальше — так сложилось. И в «Локомотиве» меня поставили капитаном, и здесь, в «Спартаке», тренерский штаб и команда выбрали.

    Заменить я точно никого не могу, а накричать, конечно, могу. И высказать можем все друг другу, и подраться в раздевалке. Это нормально, это эмоции. И это хорошо. Лучше пусть будет так, чем все скрыто, тихо и неискренне. Все будут хорошенькие, а результата не будет», – сказал футболист в интервью «Нации».

    Высшее достижение Глушакова – победа в РФПЛ в прошлом сезоне.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.04.2018 00:53
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +336

      DeviDjons 3 апреля 2018, 13:11

      Какого же х.. ты в локомотиве себя так не вел?

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 3 апреля 2018, 12:15

      А ты бы с Бубновым подрался?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 апреля 2018, 11:49

      верно, если такие способы помогают и расставляют все точки то почему бы и нет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 3 апреля 2018, 11:34

      Это всегда в мужском коллективе. Только сильные духом после этого понимают, что это эмоции и продолжают нормально себя вести. Драка это выход эмоций.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11240

      alp 3 апреля 2018, 11:16

      подраться? серьезно?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 3 апреля 2018, 10:19

      В споре рождается истина ,но вот драки быть не должно.

      3
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      Рейтинг: +459

      77SAM 3 апреля 2018, 09:46

      после драки по пьяни ещё можно сохранить нормальные отношения,но драка по работе- вряд ли .

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 3 апреля 2018, 09:39

      карася заглуши

      -1
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      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр 3 апреля 2018, 07:42

      Пищевик сгнил изнутри

      1
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      ...
      Рейтинг: +2119

      OldenVad > Мультибановый хрякозавр 3 апреля 2018, 10:20

      Да да, утешай себя )))

      2
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 3 апреля 2018, 06:57

      Капитан должен быть лидером и примером во всем!

      2
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