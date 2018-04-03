Глушаков: «Как капитан могу и накричать на партнеров. Бывает, в раздевалке приходится подраться»

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своем поведении как капитана. Игрок заметил, что порой в футбольном коллективе случаются драки.

«В футболе — я не хвалюсь сейчас — был на голову-две выше всех. Сильнее ребят, которые много старше, всегда на ведущих ролях, забивал много. И капитаном, ясное дело, был. Ну, а дальше — так сложилось. И в «Локомотиве» меня поставили капитаном, и здесь, в «Спартаке», тренерский штаб и команда выбрали.

Заменить я точно никого не могу, а накричать, конечно, могу. И высказать можем все друг другу, и подраться в раздевалке. Это нормально, это эмоции. И это хорошо. Лучше пусть будет так, чем все скрыто, тихо и неискренне. Все будут хорошенькие, а результата не будет», – сказал футболист в интервью «Нации».

Высшее достижение Глушакова – победа в РФПЛ в прошлом сезоне.