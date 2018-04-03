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  • Глушаков: «Как капитан могу и накричать на партнеров. Бывает, в раздевалке приходится подраться»

Глушаков: «Как капитан могу и накричать на партнеров. Бывает, в раздевалке приходится подраться»

3 апреля 2018, 00:53
16

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своем поведении как капитана. Игрок заметил, что порой в футбольном коллективе случаются драки.

«В футболе — я не хвалюсь сейчас — был на голову-две выше всех. Сильнее ребят, которые много старше, всегда на ведущих ролях, забивал много. И капитаном, ясное дело, был. Ну, а дальше — так сложилось. И в «Локомотиве» меня поставили капитаном, и здесь, в «Спартаке», тренерский штаб и команда выбрали.

Заменить я точно никого не могу, а накричать, конечно, могу. И высказать можем все друг другу, и подраться в раздевалке. Это нормально, это эмоции. И это хорошо. Лучше пусть будет так, чем все скрыто, тихо и неискренне. Все будут хорошенькие, а результата не будет», – сказал футболист в интервью «Нации».

Высшее достижение Глушакова – победа в РФПЛ в прошлом сезоне.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (16)
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Viktor781
1522707811
Глушакова бьют?
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Spartanez 300
1522715534
Конечно лучше высказать капитану напрямую свое недовольство чем держать это в себе , тем более в футболе нельзя негативные эмоции держать в душе за тайм или полностью за матч их накапливается большое количество . Опять же в команде каждый должен имел право указать партнеру на ошибки . Во всяком случае все это идет на пользу команде в целом .
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Полная Канистра
1522721824
правильно капитан но только в меру и не переборщить в этом деле // ПОРЯДОК БЬЁТ КЛАСС!!!!!!!!!!!!!!!//
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Woodbreak
1522727733
кусок говна ты
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Опорник84
1522727856
Капитан должен быть лидером и примером во всем!
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Мультибановый хрякозавр
1522730555
Пищевик сгнил изнутри
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77SAM
1522738007
после драки по пьяни ещё можно сохранить нормальные отношения,но драка по работе- вряд ли .
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zigbert
1522739995
В споре рождается истина ,но вот драки быть не должно.
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Spartak Piter
1522744468
Это всегда в мужском коллективе. Только сильные духом после этого понимают, что это эмоции и продолжают нормально себя вести. Драка это выход эмоций.
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OfaZavr
1522745371
верно, если такие способы помогают и расставляют все точки то почему бы и нет.
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