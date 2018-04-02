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  • Прядкин: «Договорились с Nike, что в следующем сезоне у РФПЛ будут оранжевые мячи»

Прядкин: «Договорились с Nike, что в следующем сезоне у РФПЛ будут оранжевые мячи»

2 апреля 2018, 17:33
27

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил о достижении договоренности с техническим спонсором лиги Nike по поводу того, что в следующем сезоне компания выделит мячи оранжевого цвета для игры в снежную погоду.

«Мы договорились с Nike, что в следующем сезоне у нас будут яркие, оранжевые мячи», – сказал Прядкин.

Напомним, в матче 21 тура «Локомотив»«Спартак» (0:0) командами были использованы желтые мячи, которые были плохо видны болельщикам как на трибунах, так и по телевизору. После той встречи Прядкин заявил, что Nike предоставляет мячи только белого и желтого цветов.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Прядкин Сергей
Комментарии (27)
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insider_retro
1522681130
Очевидно, что опять матчи запланируют на снежные осенне-зимне-ранневесенние месяцы... Выводы сделали...
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Artemka69
1522681442
Лучше бы календарь в нормальную сторону переделали!!
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mihail200606
1522682165
Пипец... Достижение.. А раньше догадаться нельзя было, что в случае когда в России будет снег(а такое бывает) нужен будет оранжевый мяч...
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Vratarь
1522683136
А лыжи? Лыжи тоже надо поярче!
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САДЫЧОК
1522683624
а купить слабо? сейчас! причём не во все города! Уму не постижимо ! как эти бездари управляют нашим футболом ?
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mialkov
1522684307
Что не новость от футчиновников - всё ржачка! Молодцы, дотугодумились!
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diktatop
1522684387
а красные сразу не додуматься взять ???
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OfaZavr
1522684859
да уж, у нас видимо зима впервые только с этого сезона присутствовала и игры проводились в таких условиях что о оранжевом мяче подумали только сейчас.
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polt
1522686415
А месяц назад слабо закупить было? Олени. Как будто впервые на снегу играем.
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iBragim2102
1522687688
В следующем году как назло выпадет оранжевый снег
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