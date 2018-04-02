Прядкин: «Договорились с Nike, что в следующем сезоне у РФПЛ будут оранжевые мячи»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил о достижении договоренности с техническим спонсором лиги Nike по поводу того, что в следующем сезоне компания выделит мячи оранжевого цвета для игры в снежную погоду.

«Мы договорились с Nike, что в следующем сезоне у нас будут яркие, оранжевые мячи», – сказал Прядкин.

Напомним, в матче 21 тура «Локомотив» – «Спартак» (0:0) командами были использованы желтые мячи, которые были плохо видны болельщикам как на трибунах, так и по телевизору. После той встречи Прядкин заявил, что Nike предоставляет мячи только белого и желтого цветов.