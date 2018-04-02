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    Прядкин: «Договорились с Nike, что в следующем сезоне у РФПЛ будут оранжевые мячи»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил о достижении договоренности с техническим спонсором лиги Nike по поводу того, что в следующем сезоне компания выделит мячи оранжевого цвета для игры в снежную погоду.

    «Мы договорились с Nike, что в следующем сезоне у нас будут яркие, оранжевые мячи», – сказал Прядкин.

    Напомним, в матче 21 тура «Локомотив»«Спартак» (0:0) командами были использованы желтые мячи, которые были плохо видны болельщикам как на трибунах, так и по телевизору. После той встречи Прядкин заявил, что Nike предоставляет мячи только белого и желтого цветов.

    Источник: Sport24

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    02.04.2018 17:33
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 2 апреля 2018, 22:11

      Могли бы в РФС сидеть и красить во время заседания белые мячи свинцовым суриком на олифе.)Подзаработали бы себе на боярышник.

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 2 апреля 2018, 21:43

      Ощущение, что у Прядкина с Nike личные договорённости. Складывается впечатление, что кроме Nike никто мячи не делает.
      Всегда же были в запасе ораньжевые. На тренировках постоянно мелькали.
      А спецзаказ отдельной партии по просьбе Прядкина раз в пять дороже будет.

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 апреля 2018, 21:26

      Намек Прядкина понятен - теперь в футбол можно будет играть круглый год.

      2
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 2 апреля 2018, 20:54

      Мячи исключительно оранжевые, как мандарины!... и обязательно с подсветкой - вдруг, помимо снега, ещё и темнота нагрянет...
      А судьям дать вёсла - чтобы гребли подальше.

      2
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 2 апреля 2018, 20:16

      Ну, теперь то Фалькао к нам поедет!!! )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1320

      ruded 2 апреля 2018, 20:10

      маркером было бы своевременно и дешевле.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 2 апреля 2018, 19:48

      В следующем году как назло выпадет оранжевый снег

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 2 апреля 2018, 19:26

      А месяц назад слабо закупить было? Олени. Как будто впервые на снегу играем.

      3
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 2 апреля 2018, 19:26

      Да ну! и даже круглой формы ?? Ну всё, нет больше оправдания нашим дзюбам...

      2
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 2 апреля 2018, 19:09

      а не проще ли не играть в снег ???

      1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > кошмарик 2 апреля 2018, 19:21

      ты адекватный ?

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > h3LL1k 2 апреля 2018, 19:45

      а ты почему спрашиваешь??? ищешь соседа себе в палату??? я не подхожу, потому что здоров..

      3
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