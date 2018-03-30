Чех: «Перешел в «Арсенал», потому что верил, что мы сможем выиграть АПЛ»

Голкипер «Арсенала» Петр Чех признался, что присоединился к «канонирам» ради победы в АПЛ. По его словам, с красно-белыми он хотел завоевать столько же титулов, сколько и с «Челси».

«Главным решением была задача вернуть титул. «Арсенал» никогда не побеждал в Лиге чемпионов. Это была другая часть. Я выиграл все, что можно, с «Челси», так почему бы мне не попробовать сделать то же самое с «Арсеналом».

Это было моей мотивацией и до сих пор ею остается. Каждый день я иду на работу и делаю все возможное, потому что считаю, что это достижимо», – сказал Чех.

Напомним, вратарь перешел в «Арсенал» из «Челси» в июле 2015 года.