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  • Ван Гаал: «Гвардиола превратил «Сити» в машину. Я хотел сделать то же с «МЮ» 

Ван Гаал: «Гвардиола превратил «Сити» в машину. Я хотел сделать то же с «МЮ» 

30 марта 2018, 00:35
8

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился мнением о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«Гвардиола для меня сейчас является лучшим тренером Премьер-лиги. Он превратил «Сити» в машину. Они показывают такой футбол, какой я хотел привить «Манчестер Юнайтед». Но игроки, которые есть у него, лучше. У меня этот же процесс занял бы больше времени. К сожалению, у меня его не было», – сказал Ван Гал.

«Манчестер Сити» занимает первую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 81 очко в 30 турах.

Источник: Bild
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Гвардиола Хосеп ван Гаал Луи
Комментарии (8)
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Павел Буре
1522362893
Господа, ваше счастье что САФ ушел, теперь в англии каждый год новый чемпион. уверен если бы не возраст САФа МЮ бы еще доминировал, особенно с таким баблом!!!
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Антибиотик111
1522364035
Клоун редкий.Единственную машину,какую бы ты мог сделать из мю-так это по позорам и по растратам.Хотя Маур недалеко ушёл от тебя,но тот хоть ДЕ взял с ходу.
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Viper for CSKA
1522379284
Машину вряд ли. Ни Аякс, ни Бавария таковыми не были. По сути его главная заслуга - великолепная работа с клубной молодёжью. Лингарду и Рэшфорду по сути он дал шанс.
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Кривоножка
1522380182
А превратил в повозку!
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milanium
1522385531
надо было дать время ВАНгалю
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zigbert
1522399712
Гвардиола - тренер от бога.
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