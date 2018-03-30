Ван Гаал: «Гвардиола превратил «Сити» в машину. Я хотел сделать то же с «МЮ» 

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился мнением о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«Гвардиола для меня сейчас является лучшим тренером Премьер-лиги. Он превратил «Сити» в машину. Они показывают такой футбол, какой я хотел привить «Манчестер Юнайтед». Но игроки, которые есть у него, лучше. У меня этот же процесс занял бы больше времени. К сожалению, у меня его не было», – сказал Ван Гал.

«Манчестер Сити» занимает первую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 81 очко в 30 турах.