Витиньо: «Головин мог бы играть в сборной Бразилии. Потянул бы уровень»

Нападающий ЦСКА Витиньо поделился мнением о товарищеском матче между сборными России и Бразилии (1:3).

Ждали, что Россия ей крупно проиграет в товарищеском матче?

– Нет, не ожидал. Я всегда переживаю за Бразилию, и думал, что команда точно сыграет хорошо. В итоге мы забили три гола, что просто великолепно. Но любой результат создается на поле. Если бы голы распределяли еще до матча, то сильная команда выходила бы на игру, выигрывая в несколько мячей. Но Бразилия в любом случае заслужила такой результат.

– После матча бразильцы хвалили Головина. Как думаете, он станет одним из открытий чемпионата мира?

– Он уже стал открытием и перерос этот период. Головин становится сильнее с каждым днем и все больше выделяется. Вот потому он уже стал основным игроком сорной, хотя довольно молод. Уверен, что Головин проведет хороший чемпионат мира и покажет все, что умеет.

– Кто-то из российских игроков мог бы потянуть уровень сборной Бразилии?

– Головин как раз может! Серьезно! Он ведь сумел показать себя совсем в юном возрасте. Других россиян, которые заиграли бы так рано и так круто, я не знаю. Так что исходя из возраста и выступлений, назову Головина. Он мог бы играть в сборной Бразилии.