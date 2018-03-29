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  • Витиньо: «Головин мог бы играть в сборной Бразилии. Потянул бы уровень»

Витиньо: «Головин мог бы играть в сборной Бразилии. Потянул бы уровень»

29 марта 2018, 22:51
6

Нападающий ЦСКА Витиньо поделился мнением о товарищеском матче между сборными России и Бразилии (1:3).

Ждали, что Россия ей крупно проиграет в товарищеском матче?

– Нет, не ожидал. Я всегда переживаю за Бразилию, и думал, что команда точно сыграет хорошо. В итоге мы забили три гола, что просто великолепно. Но любой результат создается на поле. Если бы голы распределяли еще до матча, то сильная команда выходила бы на игру, выигрывая в несколько мячей. Но Бразилия в любом случае заслужила такой результат.

– После матча бразильцы хвалили Головина. Как думаете, он станет одним из открытий чемпионата мира?

– Он уже стал открытием и перерос этот период. Головин становится сильнее с каждым днем и все больше выделяется. Вот потому он уже стал основным игроком сорной, хотя довольно молод. Уверен, что Головин проведет хороший чемпионат мира и покажет все, что умеет.

– Кто-то из российских игроков мог бы потянуть уровень сборной Бразилии?

– Головин как раз может! Серьезно! Он ведь сумел показать себя совсем в юном возрасте. Других россиян, которые заиграли бы так рано и так круто, я не знаю. Так что исходя из возраста и выступлений, назову Головина. Он мог бы играть в сборной Бразилии.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия ЦСКА Бразилия Россия Витиньо
Комментарии (6)
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dinar7777dinar
1522353294
ахаахахахахаа ! уффффф ! долго я ржал прочитав заголовок ! уффф ребята отжигайте дальше ! насмешили )))) ! молодец витиньо ! ты сам то хоть разок сыграй в сборной бразилии дурака кусок !
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Dimon 007
1522353634
Головин не знает что с мячом в сборной России делать, не то что в Бразилии! Головин дно редкостное, только шумиху возле него подняли руководство ЦСКА авось, кто купит.
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stream15
1522357914
Громко сказано, хотя Головин игрок хороший.
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Локо1985
1522401019
Господин редактор, напишите пожалуйста, кто из наших "красавчиков" забил Бразилии??
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