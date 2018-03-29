Джон О`Ши готов завершить карьеру

Защитник «Сандерленда» Джон О`Ши готов завеhшить свою профессиональную карьеру футболиста по окончании текущего сезона, сообщает SkySports.

36-летний ирландец хотел сделать это после завершения чемпионата мира-2018, но его национальная команда не смогла пробиться в финальную стадию турнира, который пройдет этим летом в России.

Напомним, что за 19-летнюю карьеру О`Ши выступал за «Манчестер Юнайтед», «Борнмут» и «Антверпен», завоевав 14 трофеев. Только четыре ирландца Денис Ирвин, Рой Кин, Стив Хейгвей и Ронни Уилан выиграли больше медалей.