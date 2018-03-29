Газзаев: «Братья Березуцкие и Игнашевич обязаны сыграть на ЧМ»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о защитниках российской сборной.

– Проблемы, с которыми столкнулся Черчесов в обороне в связи с травмами Георгия Джикии и Виктора Васина, разрешимы?

– Я считаю, нужно поддержать Станислава Саламовича. Он принял команду в не очень хорошем состоянии. Во всех линиях не хватает исполнительского мастерства, технической оснащенности. Есть куда расти, одним словом. Но времени, повторюсь, мало. До чемпионата мира кардинально ничего уже не поменяется.

Что касается центра обороны… Объективно – сильнейшие защитники сейчас играют в ЦСКА. И не важно, сколько им лет, отказывались они от выступлений за сборную или не отказывались… Нужно разговаривать со всеми, кто способен принести пользу.

Глядя на ситуацию с позиции самих игроков, я, к примеру, не представляю, что может быть лучше, чем завершить карьеру в родной сборной на домашнем чемпионате мира. Об этом мечтали десятки предыдущих поколений футболистов еще с союзных времен.

– Так почему же братья Березуцкие и Сергей Игнашевич отказались от ЧМ-2018?

– Не знаю, мне сложно сказать. Я отношусь к ним с большой симпатией, но считаю, что они обязаны сыграть на чемпионате мира. Они столько сделали для развития нашего футбола, клуба ЦСКА. Сложно представить сборную на главном турнире четырехлетия без таких футболистов.

Напомним, что защитники сборной России Георгий Джикия и Виктор Васин травмировали крестообразные связки и, скорее всего, пропустят чемпионат мира.