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  • Газзаев: «Братья Березуцкие и Игнашевич обязаны сыграть на ЧМ»

Газзаев: «Братья Березуцкие и Игнашевич обязаны сыграть на ЧМ»

29 марта 2018, 00:24
20

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о защитниках российской сборной.

– Проблемы, с которыми столкнулся Черчесов в обороне в связи с травмами Георгия Джикии и Виктора Васина, разрешимы?

– Я считаю, нужно поддержать Станислава Саламовича. Он принял команду в не очень хорошем состоянии. Во всех линиях не хватает исполнительского мастерства, технической оснащенности. Есть куда расти, одним словом. Но времени, повторюсь, мало. До чемпионата мира кардинально ничего уже не поменяется.

Что касается центра обороны… Объективно – сильнейшие защитники сейчас играют в ЦСКА. И не важно, сколько им лет, отказывались они от выступлений за сборную или не отказывались… Нужно разговаривать со всеми, кто способен принести пользу.

Глядя на ситуацию с позиции самих игроков, я, к примеру, не представляю, что может быть лучше, чем завершить карьеру в родной сборной на домашнем чемпионате мира. Об этом мечтали десятки предыдущих поколений футболистов еще с союзных времен.

– Так почему же братья Березуцкие и Сергей Игнашевич отказались от ЧМ-2018?

– Не знаю, мне сложно сказать. Я отношусь к ним с большой симпатией, но считаю, что они обязаны сыграть на чемпионате мира. Они столько сделали для развития нашего футбола, клуба ЦСКА. Сложно представить сборную на главном турнире четырехлетия без таких футболистов.

Напомним, что защитники сборной России Георгий Джикия и Виктор Васин травмировали крестообразные связки и, скорее всего, пропустят чемпионат мира.

Источник: «Советский спорт»
Чемпионат мира ЦСКА Россия Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Газзаев Валерий
Комментарии (20)
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vovan55
1522272754
да не хотят они позора...
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Madiyar_7sk
1522290720
Согласен с Газаевым. Братья Березуцкие и Игнашевич хоть и не молодые, но сто очков дадут почти всем игрокам защиты с россиским паспортом.
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sergan113
1522291825
Это утопия. Понятно что нет нормальных защитников, но и эта троица вчерашний день.Не надо хвататься за соломинку.
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ЮНик
1522298765
Так и Никита Симонян вполне может усилить нападение. На полчаса его хватит, на замену Валерию Газзаеву. Нашу "сборную" ослабить нереально, её можно только усилить.
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zigbert
1522300477
Конечно линия обороны у нас является проблемной,но приглашать ветеранов,нет смысла.Это шаг назад.
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Князев
1522304467
Это очень здравая мысль. А отказ Березуцких и Игношевича, я думаю, связан с дурным характером Черчесова и его неумением наладить игру.
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Dominator777
1522304598
Братья и Игнат - ребята не глупые: закончили выступления за сборную вовремя, отдали сборной ВСЕ и ушли из нее, когда поняли, что возраст и состояние здоровья не позволяют играть достойно на международном уровне. Для сборной России беда в том, что защитники армейцев, закончившие выступления в сборной, и по сей день остаются лучшими.
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OfaZavr
1522310670
сколько можно уже эту тему мусолить, раз они так решили значит чувствуют что это правильно.
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Чикомас
1522311865
Никому и нечего они не обязаны. Они все и всем доказали. Это те старые кони,что борозды не портят, но глубоко уже и не пашут. Отстаньте от них. То, что они еще на очень прилично тянут в свое команде, уже подвиг. Спасибо вам братья за все, но в эту бодягу черчесовскую вам лезть не надо. Потом еще на вас все и свалят после нашего позора. А позор с таким тренером, неизбежен..
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Randy Ram
1522316319
Никогда не нравился черчес...еще со времен, когда Егора Титова и Максима Калиниченко из Спартака выдворил (ну еще и Моцарта)
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