Дзюба: «Я не заслуживал своей игрой вызова в сборную, это было объективно»

Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба в интервью каналу «Футбол с Meizu» рассказал об отношениях с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Также игрок поделился мнением о невызове национальную команду.

– Вы говорили, что с Черчесовым общались, в глаза друг другу смотрели. Когда это было в последний раз?

– Перед Кубком конфедераций. С тех пор не общались ни разу. Не было, наверное, какой-то нужды, момента…

Я не заслуживал своей игрой вызова в сборную, это было объективно. Понятно, что Станислав Саламович вызывает многих вызывает, даже тех, кто мало играл. Кому-то больше доверия, кому-то – меньше. Мой путь – это место нужно заслужить, завоевать. Доказать, что я состоятелен. Никаких проблем не было. Пожали руки и все.

Напомним, что Дзюба был вызван в сборную России на Кубок конфедераций, но не принимал участия в турнире по состоянию здоровья.