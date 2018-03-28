Черчесов: «Не выигрываем, поскольку встречаемся с соперниками высокого уровня. А победы могут быть опасны»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча против сборной Франции (1:3) проанализировал влияние последних поражений на психологию коллектива. Специалист заверил, что ничего катастрофичного в проигрышах нет.

«Может ли возникнуть психологическая яма из-за поражений? Проигрыш проигрышу рознь. Мы играем с командами высокого уровня.

Конечно, мы могли бы встречаться и с соперниками другого класса и выигрывать. Однако победы могут быть опасны, поскольку не высветят какие-то недочеты.

Футболисты знают, куда мы движемся. В конце концов, в новые «Лужники» мы не могли привезти команду, которая не сможет собрать полный стадион», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сборная не выигрывает в пяти матчах кряду.

Главные выводы по матчу Россия – Франция