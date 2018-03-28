Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов: «Не выигрываем, поскольку встречаемся с соперниками высокого уровня. А победы могут быть опасны»

Черчесов: «Не выигрываем, поскольку встречаемся с соперниками высокого уровня. А победы могут быть опасны»

28 марта 2018, 01:43
25

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча против сборной Франции (1:3) проанализировал влияние последних поражений на психологию коллектива. Специалист заверил, что ничего катастрофичного в проигрышах нет.

«Может ли возникнуть психологическая яма из-за поражений? Проигрыш проигрышу рознь. Мы играем с командами высокого уровня.

Конечно, мы могли бы встречаться и с соперниками другого класса и выигрывать. Однако победы могут быть опасны, поскольку не высветят какие-то недочеты.

Футболисты знают, куда мы движемся. В конце концов, в новые «Лужники» мы не могли привезти команду, которая не сможет собрать полный стадион», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сборная не выигрывает в пяти матчах кряду.

Главные выводы по матчу Россия – Франция

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
whitecoal
1522195353
«Победы могут быть опасны», а поражения прекрасны! Не будем больше побеждать, чтобы опасность миновать! (Новый девиз сборной)
Ответить
woyser
1522198733
Вот это технично соскачил! В натуре блин пи@#оball от бога!))
Ответить
Федя Кабак
1522200041
Чтоооо ты несешь лысый? Проваливай из сборной. Постыдился бы уже!!!
Ответить
kykyi
1522202118
Да,хорошо научился бред нести,российское ТВ наверное смотрит каждый день.
Ответить
triton004
1522202224
Не волнуйтесь вы так,всё под контролем,мы просто пыль в глаза кидаем соперникам,тактика у нас такая ********** всем в товарняках,на ч/м всех порвём,ну или нас...
Ответить
Полная Канистра
1522219513
из другого класса тоже тебя надерут как не тужься а результат один ничего не выходит из заднего двора
Ответить
alp
1522224096
а может, потому, что черчесов херовый тренер?
Ответить
Yarrom89
1522227189
Помнится мне играли мы товарищеские матчи с Катаром, Коста-Рикой и результат был примерно таким же, а если быть точнее - проигрышным, хоть и с менее позорным счетом. Здесь вспоминается одна народная поговорка - "Дело было не в бабине, ******** сидел в кабине".
Ответить
dzhanavar
1522228250
Новая тенденция в современном футболе... Победы опасны. Вот только этот дурак Тите,вчера взял и выиграл матч с Германией.
Ответить
OfaZavr
1522228764
на все вопросы есть складная отмазка, красота.
Ответить
Главные новости
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
3
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
5
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
4
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
31
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
8
Все новости
Все новости
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
1
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
2
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
1
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
4
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
1
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
8
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
4
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
20
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
5
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
4
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
Вчера, 18:38
22
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
Вчера, 18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
Вчера, 18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
Вчера, 17:59
15
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
Вчера, 17:49
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+