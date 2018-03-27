ФАС будет контролировать ценообразование такси перед ЧМ-2018

Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая входит в оргкомитет по проведению чемпионата мира-2018, будет держать под контролем вопросы ценообразования таксопарков, аккредитованных для работы на турнире, чтобы не допустить завышения цен.

«Мы будем отслеживать, будем следить, чтобы не было каких-то таких оскорбительных для гостей тарифов.

Эти барьеры, которые сейчас временно возникают, они связаны с борьбой с терроризмом, безопасностью наших гостей и граждан, они временные», — заявил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

Он также рассказал об обязательных условиях аккредитации такси. К ним относятся отсутствие неоплаченных штрафов, автомобиль должен быть не старше четырех лет и в установленной цветовой гамме кузова.

Кроме того, такси должны быть оборудованы опознавательным фонарем, цветографической схемой, желтым государственным регистрационным знаком, информацией в салоне о водителе и тарифах, передавать в online-режиме данные по местонахождению.

Также в число необходимых требований входят наличие детского кресла и оборудования для безналичной оплаты проезда.