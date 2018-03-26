Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рейнгольд – о матче с Францией: «А чего здесь ждать, если у нас ни один футболист ничего не может?»

Рейнгольд – о матче с Францией: «А чего здесь ждать, если у нас ни один футболист ничего не может?»

26 марта 2018, 19:10
10

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Франции.

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 27 марта и начнется в 18:50 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«А чего здесь ждать, если у нас ни один футболист ни обыграть, ни убежать от соперника, ни ударить по воротам – ничего не может?! Не хочу обидеть футболистов, но так оно и есть. Смех и грех, мы не можем хорошо атаковать, не можем занять правильную позицию.

Мы можем только позволить сопернику забить столько голов, сколько он хочет. В матче с бразильцами хорошо еще, что более-менее выручал Акинфеев. Могло быть и 0:7. Это вообще была бы стыдоба», – сказал Рейнгольд.

Источник: Rusfootball.info
Чемпионат мира Россия Франция Рейнгольд Валерий
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чикомас
1522080867
Дык..за то у нас тренер гениальный. Готовился вон у самих бразильцев выиграть...
Ответить
insider_retro
1522081869
Когда назревают подобные ожидания, в памяти всплывают, как минимум две команды - Греция и Исландия!.. Неуступчивые греки с автобусной обороной стали чемпионами Еуропы, а исландцы блестяще проявили себя совсем недавно... Притом не обладая никем и ничем... Просто ждать и надеяться...
Ответить
acer2003
1522082258
Истину,ветеран говорит
Ответить
mihail200606
1522082435
так никто ниче и не ждет...
Ответить
alek-pashckov
1522082519
интересно а что там за эксперт высказался-не иначе обладатель деревянной бутсы!!!
Ответить
nemolod
1522083854
Но почему-то в своих клубах большая часть этих же игроков умеют и обыгрывать и убегать и голы забивать,а в сборной у них ничего этого нет? Получается,что в своих командах тренеры умеют их мотивировать и научить,а в сборной просто нет таких специалистов!
Ответить
ZENIT84,
1522087108
Почему ничего не могут? А бухать а по клубам шататься !!!
Ответить
Полная Канистра
1522088017
деда а про тренера что ни будь есть? или он тип -топ
Ответить
OfaZavr
1522135915
трудно не согласиться но про уровень и роль тренера тоже не стоит забывать.
Ответить
Главные новости
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
2
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
4
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
4
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
31
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
8
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+