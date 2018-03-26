Рейнгольд – о матче с Францией: «А чего здесь ждать, если у нас ни один футболист ничего не может?»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Франции.

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 27 марта и начнется в 18:50 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«А чего здесь ждать, если у нас ни один футболист ни обыграть, ни убежать от соперника, ни ударить по воротам – ничего не может?! Не хочу обидеть футболистов, но так оно и есть. Смех и грех, мы не можем хорошо атаковать, не можем занять правильную позицию.

Мы можем только позволить сопернику забить столько голов, сколько он хочет. В матче с бразильцами хорошо еще, что более-менее выручал Акинфеев. Могло быть и 0:7. Это вообще была бы стыдоба», – сказал Рейнгольд.