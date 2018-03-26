Колосков: «Вносить изменения в игру сборной уже поздно»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал о своих ожиданиях от предстоящего товарищеского матча российской сборной с командой Франции.

Товарищеский матч Россия – Франция пройдет во вторник, 27 марта в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе в 18:50 по московскому времени.

– Какие коррективы нужно внести к игре с Францией?

– Их уже поздно вносить (смеется). Состав команды не изменится. Главное попытаться играть в тот футбол, в который мы умеем. Это насыщенная компактная оборона, выход в быструю контратаку, что наша команда хорошо делает. Впрочем, тренеры – профессионалы и знают, как лучше сделать.

– Чего ждете от игры во вторник?

– Мне бы хотелось увидеть ту игру, которую тренеры ставят команде, в какой футбол мы будем играть на чемпионате мира. Были отдельные отрезки против Португалии, Испании, Бельгии. Однако подобную игру хочется увидеть на протяжении всего матча с Францией. Хотя мечта не всегда осуществляется на практике.