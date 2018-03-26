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Колосков: «Вносить изменения в игру сборной уже поздно»

26 марта 2018, 07:43
36

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал о своих ожиданиях от предстоящего товарищеского матча российской сборной с командой Франции.

Товарищеский матч Россия – Франция пройдет во вторник, 27 марта в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе в 18:50 по московскому времени.

– Какие коррективы нужно внести к игре с Францией?

– Их уже поздно вносить (смеется). Состав команды не изменится. Главное попытаться играть в тот футбол, в который мы умеем. Это насыщенная компактная оборона, выход в быструю контратаку, что наша команда хорошо делает. Впрочем, тренеры – профессионалы и знают, как лучше сделать.

– Чего ждете от игры во вторник?

– Мне бы хотелось увидеть ту игру, которую тренеры ставят команде, в какой футбол мы будем играть на чемпионате мира. Были отдельные отрезки против Португалии, Испании, Бельгии. Однако подобную игру хочется увидеть на протяжении всего матча с Францией. Хотя мечта не всегда осуществляется на практике.

Источник: «Спорт день за днем»
Чемпионат мира Россия Франция
Комментарии (36)
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Munez89
1522043848
Чего ждать от сборной, половина поломалась, половина бараны, тренер гордый идиот, единственный вариант, не тешить себя надеждами, и тогда результат может быть неожиданным!)))
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пряник929
1522045826
Ни хрена не поздно!!!! Семака тренером и вперед
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insider_retro
1522046448
Сложно изменить неизменяемое... Сборная отражает игру, навязанную в клубах - поперечные неспешные передачи без нацеленности на результативную атаку с ударами по воротам... Даст соперник - сыграют, а нет - то и нет... Зависимость от других... Своего нет...
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dzhanavar
1522047657
1986-ом была схожая ситуация.Сборная играла так невыразительно,что сам Колосков за месяц до чемпионата сменил тренера. А наши выступили тогда так блистательно,что после первых встреч поразили весь футбольный мир... Если и сегодня не покажем ничего путного,надо рискнуть. Надо сменить. Уж что-что,а хуже не будет.Этому человеку не хватило профессионализма. А то нас ждет фиаско... Жаль. Ведь играем у себя,хочется большего...
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Полная Канистра
1522051387
//Тренеры- профессионалы и знают как лучше сделать. // хи хи прекрасный юмор у вас колосков настроение на целый месяц обеспечил
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Stavropolets
1522052222
Какие бы изменения не вноси, а результат все равно один
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zigbert
1522054304
Ничья со сборной Франции будет пределом мечтаний.
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Selecao1982
1522055587
Почему поздно! Вспомните 1986 году перед самым началом ЧМ в Мексике сменили главного тренера сборной СССР Малафеева команда которого выглядела не убедительно на Валерия Лобановского и команда сразу преобразилась. Другое дело есть ли у нас сегодня такой как Лобановский, хотя Сёмин его ученик.
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OfaZavr
1522056492
это верно, да и какие изменения внести если тренера нет, идей нет, выбора игроков особо тоже, лишь бы сильно не опозориться и то дело, хотя мы уже и к этому привычны.
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Аид666
1522058146
какие нахрен тренеры-профессионалы? ))) Ни рисунка игры, ни внятного состава, ни тактики...
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