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    Ибрагимович: «Думаю, победы у меня в ДНК. Я могу многое дать «Лос-Анджелес Гэлакси»

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал своей переход в американский клуб.

    «Думаю, это подходящее место для меня. Я могу многое дать клубу, это лучшая команда в США. У меня большие ожидания, я возлагаю на себя сильное давление. Я требую многого от своей игры, и надеюсь, что все пойдет так, как я хочу, и мы сможем разделить радость от побед.

    Я долго не играл, и скучаю по матчам. Чем больше я играю, тем лучше.

    Я хочу добиться максимально возможных результатов с «Гэлакси». Куда бы я ни пришел, я побеждаю. В «Лос-Анджелес Гэлакси» я перехожу с той же целью. Думаю, это в моей ДНК.

    Я выигрываю трофеи, здесь нет удачи, это просто я. Надеюсь, что это придет со мной в клуб. Другое место, но тот же Златан», – сказал Ибрагимович.

    Напомним, что о переходе шведа в американский клуб стало известно сегодня.

    Источник: ФК «Лос-Анджелес Гэлакси»

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    23.03.2018 20:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 23 марта 2018, 21:31

      Ты давай поосторожнее со своим ДНК. А то ведь допинг могут найти.
      Допинг-офицер: "В вашем ДНК превышена предельно допустимая концентрация побед. Вас ждёт дисквалификация на 2 года "

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    • ...
      Рейтинг: +1631

      sерж 23 марта 2018, 21:27

      но лч так и не выиграл

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