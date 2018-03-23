Ибрагимович: «Думаю, победы у меня в ДНК. Я могу многое дать «Лос-Анджелес Гэлакси»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал своей переход в американский клуб.

«Думаю, это подходящее место для меня. Я могу многое дать клубу, это лучшая команда в США. У меня большие ожидания, я возлагаю на себя сильное давление. Я требую многого от своей игры, и надеюсь, что все пойдет так, как я хочу, и мы сможем разделить радость от побед.

Я долго не играл, и скучаю по матчам. Чем больше я играю, тем лучше.

Я хочу добиться максимально возможных результатов с «Гэлакси». Куда бы я ни пришел, я побеждаю. В «Лос-Анджелес Гэлакси» я перехожу с той же целью. Думаю, это в моей ДНК.

Я выигрываю трофеи, здесь нет удачи, это просто я. Надеюсь, что это придет со мной в клуб. Другое место, но тот же Златан», – сказал Ибрагимович.

Напомним, что о переходе шведа в американский клуб стало известно сегодня.