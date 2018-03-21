Семак планирует пройти стажировку в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал о сотрудничестве с «Манчестер Сити», в котором он планирует пройти летом стажировку.

Напомним, ранее «Уфа» продала в «Сити» полузащитника Александра Зинченко.

– Газизов недавно рассказал, что «Уфа» могла подписать игрока из «Манчестер Сити». Приоткроете тайну, кто это был?

– Лучше пусть секреты раскрывает сам Шамиль Камилович. Но действительно был вариант с арендой нападающего из «Сити». К сожалению, не получилось, клуб не был заинтересован в том, чтобы футболист получал практику у нас. Ему нашли более серьезное место.

– Зимой могли пройти стажировку в «Сити», но не получилось. Планируете сделать это летом?

– Посмотрим, будет ли возможность. Конечно, желание есть. Но это не должно мешать нашему тренировочному процессу.

– Получается, если поедете, то на небольшой промежуток времени?

– На большой в любом случае не получилось бы. К сожалению, в период отпуска туда не съездить, так как в это время «Манчестер Сити» тоже будет отдыхать.