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    Семак планирует пройти стажировку в «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал о сотрудничестве с «Манчестер Сити», в котором он планирует пройти летом стажировку.

    Напомним, ранее «Уфа» продала в «Сити» полузащитника Александра Зинченко.

    Газизов недавно рассказал, что «Уфа» могла подписать игрока из «Манчестер Сити». Приоткроете тайну, кто это был?

    – Лучше пусть секреты раскрывает сам Шамиль Камилович. Но действительно был вариант с арендой нападающего из «Сити». К сожалению, не получилось, клуб не был заинтересован в том, чтобы футболист получал практику у нас. Ему нашли более серьезное место.

    – Зимой могли пройти стажировку в «Сити», но не получилось. Планируете сделать это летом?

    – Посмотрим, будет ли возможность. Конечно, желание есть. Но это не должно мешать нашему тренировочному процессу.

    – Получается, если поедете, то на небольшой промежуток времени?

    – На большой в любом случае не получилось бы. К сожалению, в период отпуска туда не съездить, так как в это время «Манчестер Сити» тоже будет отдыхать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.03.2018 07:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 21 марта 2018, 13:33

      Правильно.Набирайся опыта Богданович.

      0
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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 21 марта 2018, 13:02

      Может потом будет какой нибудь клуб АПЛ тренировать

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      Рейтинг: +1026

      lotsman 21 марта 2018, 09:46

      После стажировки в Зенит.))

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