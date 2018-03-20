Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Уткин назвал Дзюбу великим форвардом

    Спортивный журналист Василий Уткин поговорил о фигуре нападающего тульского «Арсенала» Артема Дзюбы. Игрок в первых трех матчах после возобновления чемпионата забил три гола.

    «Всем известно, что когда Дзюба начинает играть за команду, которая занимает седьмое место, то он сразу становится великим форвардом. Может быть, ему крайне важно, доверяет ли ему тренер или нет. Но я почему-то думаю, что, например, Александру Кокорину это не так важно», – сказал комментатор.

    Дзюба принадлежит санкт-петербургскому «Зениту».

    Источник: Спорт FM

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.03.2018 23:12
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 21 марта 2018, 13:56

      в данном контексте я бы поставил кавычки : "великим"..., ведь совершенно очевидно - какой смысл вкладывал Уткин в своём интервью, касаемо Дзюбы!, хотя Вася -"перец" ещё тот))). Играйте в футбол!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 21 марта 2018, 11:44

      ...а Дзюба назвал Утю великим спортивный журналистом.. Нам то что от того, как они друг друга называют...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 марта 2018, 10:22

      так может ему в такой команде и задержать на постоянной основе раз получается и не стараться прыгать выше головы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      igoor52 21 марта 2018, 10:14

      ЗАБИЛ,потому что клоуны из Ростова тому уж очень поспособствовали!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      dendiesel 21 марта 2018, 09:40

      Надо было добавить бесполезным и бестолковым форвардом!))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 марта 2018, 09:39

      Дзюба все же игрок настроения.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 21 марта 2018, 07:10

      Подхалим

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 марта 2018, 06:26

      Великое дерево он.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 21 марта 2018, 01:06

      "... за команду, которая занимает седьмое место, то он сразу становится великим форвардом, а за консервный завод "Красный ливер"" - королём футбола.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17756

      paracetamol 21 марта 2018, 00:37

      Он не великий, а просто длинный.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11