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Уткин назвал Дзюбу великим форвардом

20 марта 2018, 23:12
15

Спортивный журналист Василий Уткин поговорил о фигуре нападающего тульского «Арсенала» Артема Дзюбы. Игрок в первых трех матчах после возобновления чемпионата забил три гола.

«Всем известно, что когда Дзюба начинает играть за команду, которая занимает седьмое место, то он сразу становится великим форвардом. Может быть, ему крайне важно, доверяет ли ему тренер или нет. Но я почему-то думаю, что, например, Александру Кокорину это не так важно», – сказал комментатор.

Дзюба принадлежит санкт-петербургскому «Зениту».

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Арсенал Дзюба Артем Уткин Василий
Комментарии (15)
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Сержтир
1521576997
В этой новости слово великий лишнее.
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Eddyson
1521577348
Великий комментатор из великой страны по достоинству оценил великого бомбардира великого российского футбола. Так что вполне себе заурядная новость на этом великом портале.
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insider_retro
1521578848
Успешность игры за новую команду следует оценить чуть позже, а про Величие говорить, вообще, пока не уместно... А Дзюбе удачи и завоевания доверия тренера!..
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O-Z
1521579996
Кря Кря
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Eds
1521580676
Уткин стебается... Похоже забыл этот Уткин, что над ним стебались недавно и притом заслуженно...
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Tostao
1521583604
"... за команду, которая занимает седьмое место, то он сразу становится великим форвардом, а за консервный завод "Красный ливер"" - королём футбола.
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Диктор
1521602788
Великое дерево он.
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пряник929
1521605432
Подхалим
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zigbert
1521614379
Дзюба все же игрок настроения.
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OfaZavr
1521616973
так может ему в такой команде и задержать на постоянной основе раз получается и не стараться прыгать выше головы.
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