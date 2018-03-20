Уткин назвал Дзюбу великим форвардом

Спортивный журналист Василий Уткин поговорил о фигуре нападающего тульского «Арсенала» Артема Дзюбы. Игрок в первых трех матчах после возобновления чемпионата забил три гола.

«Всем известно, что когда Дзюба начинает играть за команду, которая занимает седьмое место, то он сразу становится великим форвардом. Может быть, ему крайне важно, доверяет ли ему тренер или нет. Но я почему-то думаю, что, например, Александру Кокорину это не так важно», – сказал комментатор.

Дзюба принадлежит санкт-петербургскому «Зениту».