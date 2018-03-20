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  • Кавазашвили заявил, что Месси и Роналду уступают Пеле по уровню мастерства

Кавазашвили заявил, что Месси и Роналду уступают Пеле по уровню мастерства

20 марта 2018, 20:53
12

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил мнение, что из нынешних футболистов нет похожих по уровню мастерства с бывшим футболистом сборной Бразилии Пеле, выступавшим в 50-70-е годы прошлого века.

«Сейчас нет игроков, которые были бы похожи на Пеле по уровню мастерства. Даже у Лионеля Месси, Диего Марадоны или Эйсебио совершенно другой стиль игры. Пеле – это неповторимый мастер.

От него не то чтобы мяч не отскакивал, тот был просто привязан к ногам бразильца. Пеле знал все нужные ему дальше движения. Когда он бил по воротам, то не старался вложить в удар силу. Пеле направлял мяч в створ только за счeт точности. Исполнительское мастерство было сумасшедшее», – сказал экс-вратарь.

Кавазашвили в период с 1965 по 1970 годы провел 29 игр за сборную СССР (19 пропущенных мячей).

Источник: Чемпионат.ком
Испания. Примера Реал Барселона Месси Лионель Роналду Криштиану Пеле Кавазашвили Анзор
Комментарии (12)
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Inks
1521569652
Защитники в то время тоже другие были... Сейчас у мастеров футбола прошлого века не было бы шансов стать лучшими.
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koli4ka
1521571427
АНЗОР-ты НЕ ПРАВ!!!ДА и ВРЕМЯ не то...
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SKS6891
1521571847
При всем уважении, но утверждение весьма спорное. Еще не факт, что Пеле смог бы себя также показать в современном футболе.
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starche
1521572844
Что возьмешь со старика!?
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Selecao1982
1521573659
Анзор знает что говорит, он может делать такие выводы так как видел игру Пеле своими глазами.
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VikNMar
1521574671
Согласен на 100% .... лучше Пеле нет !!!
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zigbert
1521575995
Да Пеле выдающийся футболист,но сравнивать то далекое время с настоящим не имеет смысла.
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ПИКЕ БАРСЕЛОНА
1521593710
Если например сравнить Болта с лучшим спринтером времен Пеле,тогда тот с Болтом и рядом не стоит,так же сравнение Пеле с Месси.Футбол стал на много быстрее,чем тогда,поэтому сам Пеле тоже признался,что он не смог бы так играть в современном футболе,как играл в свое время,кто не верит пусть посмотрит в ютубе. А так каждое поколение хвалит свое молодое время.Месси обыгрывал бы всю команду Пеле того времени и забивал бы по 10 мячей в каждой игре.
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OfaZavr
1521615556
ну так кто бы сомневался, Король все таки!
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Fin035
1521633872
Считаю, что к мнению наших старших поколений надо относиться с пониманием и уважением! Так как нас самих ожидает в скором времени, такая же учесть и критика во всем... , от наших детей, внуков..!
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