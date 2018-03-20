Кавазашвили заявил, что Месси и Роналду уступают Пеле по уровню мастерства

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил мнение, что из нынешних футболистов нет похожих по уровню мастерства с бывшим футболистом сборной Бразилии Пеле, выступавшим в 50-70-е годы прошлого века.

«Сейчас нет игроков, которые были бы похожи на Пеле по уровню мастерства. Даже у Лионеля Месси, Диего Марадоны или Эйсебио совершенно другой стиль игры. Пеле – это неповторимый мастер.

От него не то чтобы мяч не отскакивал, тот был просто привязан к ногам бразильца. Пеле знал все нужные ему дальше движения. Когда он бил по воротам, то не старался вложить в удар силу. Пеле направлял мяч в створ только за счeт точности. Исполнительское мастерство было сумасшедшее», – сказал экс-вратарь.

Кавазашвили в период с 1965 по 1970 годы провел 29 игр за сборную СССР (19 пропущенных мячей).