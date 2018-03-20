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    Кавазашвили заявил, что Месси и Роналду уступают Пеле по уровню мастерства

    Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил мнение, что из нынешних футболистов нет похожих по уровню мастерства с бывшим футболистом сборной Бразилии Пеле, выступавшим в 50-70-е годы прошлого века.

    «Сейчас нет игроков, которые были бы похожи на Пеле по уровню мастерства. Даже у Лионеля Месси, Диего Марадоны или Эйсебио совершенно другой стиль игры. Пеле – это неповторимый мастер.

    От него не то чтобы мяч не отскакивал, тот был просто привязан к ногам бразильца. Пеле знал все нужные ему дальше движения. Когда он бил по воротам, то не старался вложить в удар силу. Пеле направлял мяч в створ только за счeт точности. Исполнительское мастерство было сумасшедшее», – сказал экс-вратарь.

    Кавазашвили в период с 1965 по 1970 годы провел 29 игр за сборную СССР (19 пропущенных мячей).

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.03.2018 20:53
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 21 марта 2018, 15:04

      Считаю, что к мнению наших старших поколений надо относиться с пониманием и уважением! Так как нас самих ожидает в скором времени, такая же учесть и критика во всем... , от наших детей, внуков..!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 марта 2018, 09:59

      ну так кто бы сомневался, Король все таки!

      0
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 21 марта 2018, 03:55

      Если например сравнить Болта с лучшим спринтером времен Пеле,тогда тот с Болтом и рядом не стоит,так же сравнение Пеле с Месси.Футбол стал на много быстрее,чем тогда,поэтому сам Пеле тоже признался,что он не смог бы так играть в современном футболе,как играл в свое время,кто не верит пусть посмотрит в ютубе.
      А так каждое поколение хвалит свое молодое время.Месси обыгрывал бы всю команду Пеле того времени и забивал бы по 10 мячей в каждой игре.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 22:59

      Да Пеле выдающийся футболист,но сравнивать то далекое время с настоящим не имеет смысла.

      4
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 20 марта 2018, 22:37

      Согласен на 100% .... лучше Пеле нет !!!

      1
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      Рейтинг: +24

      Selecao1982 20 марта 2018, 22:20

      Анзор знает что говорит, он может делать такие выводы так как видел игру Пеле своими глазами.

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 20 марта 2018, 22:07

      Что возьмешь со старика!?

      0
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 20 марта 2018, 21:50

      При всем уважении, но утверждение весьма спорное. Еще не факт, что Пеле смог бы себя также показать в современном футболе.

      0
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      Рейтинг: +24

      Selecao1982 > SKS6891 20 марта 2018, 22:19

      Ещё не факт что Месси с килограммовыми мячами и бутсами смог бы вытворять чудеса Пеле, это сегодня питание, куча массажистов и разных специалистов готовят скрупулезностью игрока к матчу, тогда игроки выходили на поле как на войну и не факт что ты уйдёшь с поля на своих двоих. Так что ещё надо посмотреть кто что смог бы в своё время.

      0
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 > Selecao1982 22 марта 2018, 22:37

      Смог бы. Во времена Пеле были разные толковые футболисты, с разными физическими параметрами. Думаю, и Месси с Роналду не затерялись бы.

      -2
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 20 марта 2018, 21:43

      АНЗОР-ты НЕ ПРАВ!!!ДА и ВРЕМЯ не то...

      2
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      Рейтинг: +272

      Inks 20 марта 2018, 21:14

      Защитники в то время тоже другие были... Сейчас у мастеров футбола прошлого века не было бы шансов стать лучшими.

      2
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