Икарди заявил, что 110 миллионов отступных за него – это слишком мало

Нападающий «Интера» Мауро Икарди считает, что сумма отступных за него в размере 110 миллионов евро слишком доступна для других клубов с учетом нынешнего футбольного рынка.

В течение этого сезона СМИ связывали аргентинца с переходом в «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

«Сумма отступных 110 миллионов за меня – это слишком мало. После произошедшего в последнее трансферное окно вполне возможно, что какой-либо из клубов заплатит ее.

Этот пункт в контракте – предмет нашего обсуждения с клубным руководством. Вслед за «Интером» все знают, о чем я думаю и чего хочу. Мы все очень спокойны.

Я надеюсь пройти долгий путь с миланцами и хочу выиграть что-либо в черно-синей футболке», – сказал Икарди.