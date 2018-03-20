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    Икарди заявил, что 110 миллионов отступных за него – это слишком мало

    Нападающий «Интера» Мауро Икарди считает, что сумма отступных за него в размере 110 миллионов евро слишком доступна для других клубов с учетом нынешнего футбольного рынка.

    В течение этого сезона СМИ связывали аргентинца с переходом в «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

    «Сумма отступных 110 миллионов за меня – это слишком мало. После произошедшего в последнее трансферное окно вполне возможно, что какой-либо из клубов заплатит ее.

    Этот пункт в контракте – предмет нашего обсуждения с клубным руководством. Вслед за «Интером» все знают, о чем я думаю и чего хочу. Мы все очень спокойны.

    Я надеюсь пройти долгий путь с миланцами и хочу выиграть что-либо в черно-синей футболке», – сказал Икарди.

    Источник: Teamtalk

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    20.03.2018 16:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -46

      Эдуард 1 20 марта 2018, 19:07

      Смотрел как то матчи Икарди,ты петух тебе далеко до Мессси и Рональдо петушочка ты Аргентинская падаль

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 20 марта 2018, 18:44

      Выиграть что-либо:)

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    • ...
      Рейтинг: +36

      Madiyar_7sk 20 марта 2018, 17:04

      Началось, набивание цен.

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