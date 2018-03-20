Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бубнову нравится работа Карпина в «Ростове»

    Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов оценил работу Валерия Карпина после прихода в «Ростов».

    «Ростов» Карпина пока нравится. Уступили «Краснодару», играя хорошо, потеряли два очка с «Зенитом» и дважды вели по ходу матча с «Арсеналом». О высоких целях говорить пока рано – им главное остаться в РФПЛ, однако потенциал есть, как и неплохой состав.

    Команда забивает, создает моменты, поэтому в следующем сезоне «Ростов» вполне может выступить успешно», – заявил Бубнов.

    После 23 туров «Ростов» располагается на 10 строчке в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.03.2018 08:04
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 20 марта 2018, 23:56

      Разворовали Ростсельмаш, обманули игроков после Лиги Чемпионов!...Рубин, Зенит, Арсенал и иже с ними! Убрали лидера, чтоб Спартак втулить в ЛЧ. Что получили? Деградацию РФПЛ и застой в яйцах российского чемпионата...
      РОСТСЕЛЬМАШ, ПОДЪЁМ!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 15:28

      Команда с характером,хотя и очков набрала не много.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 20 марта 2018, 14:03

      ВалераВерим))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      лёха м 20 марта 2018, 12:42

      ого.ему может что то нравится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 20 марта 2018, 12:24

      Поддержим...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 20 марта 2018, 11:42

      Ну, раз уж Бубнову нравится, то можно успокоиться..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 20 марта 2018, 10:50

      Это правда.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 марта 2018, 10:28

      Валера все у тебя получится-строй команду.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +450

      Houston 20 марта 2018, 10:22

      Да

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11