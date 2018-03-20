Бубнову нравится работа Карпина в «Ростове»

Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов оценил работу Валерия Карпина после прихода в «Ростов».

«Ростов» Карпина пока нравится. Уступили «Краснодару», играя хорошо, потеряли два очка с «Зенитом» и дважды вели по ходу матча с «Арсеналом». О высоких целях говорить пока рано – им главное остаться в РФПЛ, однако потенциал есть, как и неплохой состав.

Команда забивает, создает моменты, поэтому в следующем сезоне «Ростов» вполне может выступить успешно», – заявил Бубнов.

После 23 туров «Ростов» располагается на 10 строчке в турнирной таблице РФПЛ.