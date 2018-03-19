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    Главные новости дня. ЦСКА планирует приобрести Довбню, «МЮ» попытается купить Неймара

    Стали известны имена судей на матчи сборной России против бразильцев и французов.

    Довбня перейдет летом в ЦСКА.

    УЕФА и ФИФА следят за «Спартаком» из-за болельщиков.

    Газзаев нагрубил журналисту на вопрос об усах. И отправил к Грудинину.

    Слуцкий поработает комментатором на матче Россия – Бразилия.

    Вернблум не хочет возвращаться в сборную Швеции.

    В 2018 году в Серии А только «Ювентус» набрал больше очков, чем «Милан».

    Асенсио перейдет в «Челси».

    «МЮ» собирается приобрести Неймара.

    Обамеянг пожелал скорейшего выздоровления Кокорину.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.03.2018 21:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 20 марта 2018, 08:25

      Вот наоборот нельзя было бы? ЦСКА планирует купить Неймара, а МЮ Довбню..

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      Рейтинг: +233

      igormaddog 20 марта 2018, 03:37

      МЮ пусть хоть черта лысого купит,только не Неймара!Опять плакать будет!

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      Рейтинг: +142

      SERG63 > igormaddog 20 марта 2018, 04:51

      Да нет.С Жозе не забалуешь...

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