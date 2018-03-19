Главные новости дня. ЦСКА планирует приобрести Довбню, «МЮ» попытается купить Неймара

Стали известны имена судей на матчи сборной России против бразильцев и французов.
Довбня перейдет летом в ЦСКА.
УЕФА и ФИФА следят за «Спартаком» из-за болельщиков.
Газзаев нагрубил журналисту на вопрос об усах. И отправил к Грудинину.
Слуцкий поработает комментатором на матче Россия – Бразилия.
Вернблум не хочет возвращаться в сборную Швеции.
В 2018 году в Серии А только «Ювентус» набрал больше очков, чем «Милан».
Асенсио перейдет в «Челси».
«МЮ» собирается приобрести Неймара.
Обамеянг пожелал скорейшего выздоровления Кокорину.
Источник: Бомбардир.ру