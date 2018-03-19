Главные новости дня. ЦСКА планирует приобрести Довбню, «МЮ» попытается купить Неймара

Стали известны имена судей на матчи сборной России против бразильцев и французов.

Довбня перейдет летом в ЦСКА.

УЕФА и ФИФА следят за «Спартаком» из-за болельщиков.

Газзаев нагрубил журналисту на вопрос об усах. И отправил к Грудинину.

Слуцкий поработает комментатором на матче Россия – Бразилия.

Вернблум не хочет возвращаться в сборную Швеции.

В 2018 году в Серии А только «Ювентус» набрал больше очков, чем «Милан».

Асенсио перейдет в «Челси».

«МЮ» собирается приобрести Неймара.

Обамеянг пожелал скорейшего выздоровления Кокорину.