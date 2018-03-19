Обамеянг – Кокорину: «Знаю, травма – это нелегко, но оставайся сильным»

Ну все, Кокорина в Арсенал летом заберут)
Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг сказал несколько слов в поддержку травмированного форварда «Зенита» Александра Кокорина. Также габонец поздравил россиянина с 27-м днем рождения.
В четверг Кокорин получил повреждение крестообразных связок колена. На следующий день в Риме ему была сделана операция. Восстановление футболиста займет четыре-пять месяцев.
«Кокорин, поддерживаю тебя в этот тяжелый момент. Я знаю, что это нелегко, но оставайся сильным.
Всего наилучшего в твой день рождения. Скоро увидимся. Пока», – сказал Обамеянг.
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— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 19 марта 2018 г.