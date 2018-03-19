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    Обамеянг – Кокорину: «Знаю, травма – это нелегко, но оставайся сильным»

    Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг сказал несколько слов в поддержку травмированного форварда «Зенита» Александра Кокорина. Также габонец поздравил россиянина с 27-м днем рождения.

    В четверг Кокорин получил повреждение крестообразных связок колена. На следующий день в Риме ему была сделана операция. Восстановление футболиста займет четыре-пять месяцев.

    «Кокорин, поддерживаю тебя в этот тяжелый момент. Я знаю, что это нелегко, но оставайся сильным.

    Всего наилучшего в твой день рождения. Скоро увидимся. Пока», – сказал Обамеянг.

    Источник: ФК «Зенит»

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    19.03.2018 18:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark 19 марта 2018, 22:02

      Ну все, Кокорина в Арсенал летом заберут)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 19 марта 2018, 19:16

      Братаны сводные ты чё не знал

      0
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    • ...
      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 19 марта 2018, 18:52

      откуда он знает Кокорина?

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