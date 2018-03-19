Обамеянг – Кокорину: «Знаю, травма – это нелегко, но оставайся сильным»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг сказал несколько слов в поддержку травмированного форварда «Зенита» Александра Кокорина. Также габонец поздравил россиянина с 27-м днем рождения.

В четверг Кокорин получил повреждение крестообразных связок колена. На следующий день в Риме ему была сделана операция. Восстановление футболиста займет четыре-пять месяцев.

«Кокорин, поддерживаю тебя в этот тяжелый момент. Я знаю, что это нелегко, но оставайся сильным.

Всего наилучшего в твой день рождения. Скоро увидимся. Пока», – сказал Обамеянг.