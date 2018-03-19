«Милан» по набранным очкам в Серии А в 2018 году отстает лишь от «Ювентуса»

В воскресенье состоялся матч 29-го тура итальянской Серии А, в котором «Милан» принимал «Кьево» на стадионе «Сан-Сиро». Игра завершилась со счетом 3:2.

В 2018 году «Милан» еще никому не проигрывал в Серии А. «Россонери» набрали 25 очков после рождественского перерыва. Красно-черные уступают о этому показателю лишь лидеру чемпионата Италии – «Ювентусу». Туринцы смогли записать на свой счет на три очка больше за этот же период.