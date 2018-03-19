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    «Милан» по набранным очкам в Серии А в 2018 году отстает лишь от «Ювентуса»

    В воскресенье состоялся матч 29-го тура итальянской Серии А, в котором «Милан» принимал «Кьево» на стадионе «Сан-Сиро». Игра завершилась со счетом 3:2.

    В 2018 году «Милан» еще никому не проигрывал в Серии А. «Россонери» набрали 25 очков после рождественского перерыва. Красно-черные уступают о этому показателю лишь лидеру чемпионата Италии – «Ювентусу». Туринцы смогли записать на свой счет на три очка больше за этот же период.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.03.2018 09:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 19 марта 2018, 09:17

      Главное чтобы сохранили Дженнаро и дали ему денег на усиление - хочется видеть Милан в борьбе за Скудетто в следующем году...

      5
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 > I_R_O_N_M_A_N 19 марта 2018, 09:38

      Вот это правильные слова!

      1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich > I_R_O_N_M_A_N 19 марта 2018, 10:39

      Согласен! Успехов!

      2
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