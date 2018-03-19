Орлов: «ЦСКА пройдет «Арсенал» в Лиге Европы»

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что ЦСКА пройдет «Арсенал» в рамках двухматчевого противостоянии 1/4 финала Лиги Европы.

Первый матч пройдет в Лондоне 5 апреля, ответный – 12 апреля в Москве.

«ЦСКА – молодцы, прошли в следующий раунд Лиги Европы. Поздравим Гончаренко. Я говорил, что от Мусы надо такого ожидать и что он может. Вот он и смог, потому что такой игрок способен выстрелить.

В противостоянии с «Арсеналом» ставлю на ЦСКА. Ставлю на то, что дальше пройдут армейцы», – сказал Орлов.