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    Орлов: «ЦСКА пройдет «Арсенал» в Лиге Европы»

    Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что ЦСКА пройдет «Арсенал» в рамках двухматчевого противостоянии 1/4 финала Лиги Европы.

    Первый матч пройдет в Лондоне 5 апреля, ответный – 12 апреля в Москве.

    «ЦСКА – молодцы, прошли в следующий раунд Лиги Европы. Поздравим Гончаренко. Я говорил, что от Мусы надо такого ожидать и что он может. Вот он и смог, потому что такой игрок способен выстрелить.

    В противостоянии с «Арсеналом» ставлю на ЦСКА. Ставлю на то, что дальше пройдут армейцы», – сказал Орлов.

    Источник: Радио «Зенит»

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    19.03.2018 20:36
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +302

      mab1011 28 марта 2018, 22:02

      В прошлый раз нам повезло, Арсенал мог штук 10 запихать, но получилось 0:0-мячи попадали в уже лежащего Акинфеева. Два раза такого счастья не случается, но хочется верить...

      0
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      Рейтинг: +19

      Asdfrthnds 22 марта 2018, 19:18

      Так и будет ! С МЮ поспарринговались, выводы сделаны верные судя по дальнейшим результатам. ЦСКА - команда. Приятно наблюдать !

      1
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      Рейтинг: +76

      Leo_12 21 марта 2018, 19:46

      учитывая НЫНЕШНИЙ Арсенал, который уже начинает прибавлять обороты, армейцам будет очень сложно, несмотря на их выдержку и характер
      В принципе всё реально, в группе ЛЧ проигрывали Базелю на своём поле, а потом с поля увозили 3 очка, проиграли на своём поле Лиону с минимальным счётом, но в решающем матче на чужом вырвали уверенную победу, не обращая внимания на косяки судейства
      Арсенал - команда быстроатакующая, но без характера... Не всё так очевидно

      0
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      Рейтинг: +1390

      DemSerg 20 марта 2018, 15:20

      Маразм крепчал...

      1
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      Рейтинг: +24

      Ash-9993 20 марта 2018, 15:00

      ЦСКА Вперёд!!

      1
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 20 марта 2018, 13:36

      Дай Бог, чтобы прошёл. Меня только беспокоит время начала домашнего матча - 22-05.
      А если бы играл СКА Хабаровск матч бы начался в 5-05 по хабаровскому времени?

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 13:18

      Ну если сказал Орлов ,то так и будет.

      1
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 20 марта 2018, 12:12

      Было....Проходили...А сейчас не факт...Хотелось бы не 0-7 и 1-5.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 марта 2018, 10:21

      пожелаем конечно пройти, но полной уверенности нет.

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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 20 марта 2018, 09:59

      Как то ЦСКА побеждал Арсенал,

      2
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 > Alex Y 20 марта 2018, 10:09

      В группе ЛЧ 1:0 дома вроде, и 0:0 на выезде

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