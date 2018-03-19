Газзаев: «Вы ******* меня со своими усами. У Грудинина спросите»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев не сдержал эмоций, когда его попросили прокомментировать обещание Павла Грудинина сбрить усы, если он не наберет 15% голосов на выборах президента страны.

«Вы ******* меня. Это старая история. Тема закрыта. У Грудинина спрашивайте», – цитирует Газзаева радиостанция «Говорит Москва».

Напомним, в 2005 году Газзаев заявил, что сбреет усы, если ЦСКА выйдет в финал Кубка УЕФА. В результате армейцы выиграла турнир, но специалист обещание так и не сдержал, сказав, что это была шутка.