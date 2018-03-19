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  • Газзаев: «Вы ******* меня со своими усами. У Грудинина спросите»

Газзаев: «Вы ******* меня со своими усами. У Грудинина спросите»

19 марта 2018, 18:08
34

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев не сдержал эмоций, когда его попросили прокомментировать обещание Павла Грудинина сбрить усы, если он не наберет 15% голосов на выборах президента страны.

«Вы ******* меня. Это старая история. Тема закрыта. У Грудинина спрашивайте», – цитирует Газзаева радиостанция «Говорит Москва».

Напомним, в 2005 году Газзаев заявил, что сбреет усы, если ЦСКА выйдет в финал Кубка УЕФА. В результате армейцы выиграла турнир, но специалист обещание так и не сдержал, сказав, что это была шутка.

Источник: Бомбардир.ру
Россия Газзаев Валерий
Комментарии (34)
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My3b1KaHT
1521472235
побрей ..зду !
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Artemka69
1521472649
Похоже действительно достали мужика))
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OfaZavr
1521474647
раз обещал нужно выполнять, никто ведь за язык не тянул, ну или раз усища так дороги нужно было обещать что-то другое)
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Обер-КанцлерЪ
1521475582
Ну так сбрей их, будь мужиком! Никто за язык не тянул ведь в своё время!
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GoldPlayFIFARus9
1521477169
Пёс оказался ещё и стрелочником,мдяяя...
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O-Z
1521477637
Соси усы как у псины Грудинина. Два пса это сила. Объедени усы и будет сила.
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Lester84
1521483031
А все почему Валера? За слова свои отвечать надо. Сбрил бы тогда усы - все б уже давно забыли эту историю. Теперь же троллить будут тебя до конца жизни)))
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Dimon 007
1521484155
Усатый пиз*****!
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АртурZaСМ
1521522343
Это всего лишь усы ,а ты и за них ответить не смог не говоря уже о чем то более серьезном.
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nemolod
1521529078
Нечего обижаться-сам виноват,когда обещание давал прилюдно,а когда отказываются от своих обещаний,то это плохо прежде всего для самого человека!
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