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    Газзаев: «Вы ******* меня со своими усами. У Грудинина спросите»

    Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев не сдержал эмоций, когда его попросили прокомментировать обещание Павла Грудинина сбрить усы, если он не наберет 15% голосов на выборах президента страны.

    «Вы ******* меня. Это старая история. Тема закрыта. У Грудинина спрашивайте», – цитирует Газзаева радиостанция «Говорит Москва».

    Напомним, в 2005 году Газзаев заявил, что сбреет усы, если ЦСКА выйдет в финал Кубка УЕФА. В результате армейцы выиграла турнир, но специалист обещание так и не сдержал, сказав, что это была шутка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.03.2018 18:08
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 12:52

      Никто за язык вас не тянул.Обещания надо выполнять.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 20 марта 2018, 09:57

      Нечего обижаться-сам виноват,когда обещание давал прилюдно,а когда отказываются от своих обещаний,то это плохо прежде всего для самого человека!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 20 марта 2018, 08:05

      Это всего лишь усы ,а ты и за них ответить не смог не говоря уже о чем то более серьезном.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +880

      mishavandit 19 марта 2018, 22:39

      Ты зае**л всех своими усами))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 19 марта 2018, 21:29

      Усатый пиз*****!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 19 марта 2018, 21:10

      А все почему Валера? За слова свои отвечать надо. Сбрил бы тогда усы - все б уже давно забыли эту историю. Теперь же троллить будут тебя до конца жизни)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 19 марта 2018, 21:06

      Где поставить дизлайк за нефутбольную новость???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +982

      O-Z 19 марта 2018, 19:40

      Соси усы как у псины Грудинина. Два пса это сила. Объедени усы и будет сила.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 19 марта 2018, 19:32

      Пёс оказался ещё и стрелочником,мдяяя...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 19 марта 2018, 19:28

      В нашей стране слово депутат ругательное. К депутатам настолько подорвано доверие, что лучше иметь дело с проституткой.

      2
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