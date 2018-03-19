Пять игроков молодежки «Спартака» потренировались со сборной Бразилии

Пять футболистов молодежной команды «Спартака» провели занятие вместе со сборной Бразилии на «Открытие Арене».

Сегодня «пентакампеонес» тренируются в преддверии товарищеского матча с Россией. На данный момент еще не все игроки «селесао» прибыли в Москву, поэтому бразильцы попросили красно-белых предоставить им пятерых футболистов молодежного состава для участия в тренировках.

Руководство москвичей пошло навстречу желто-зеленым, поэтому Тургай Мохбалиев, Максим Калачевский, Максим Сазонов, Даниил Петрунин и Даниил Лопатин занимались вместе с футболистами Бразилии на стадионе «Спартака». Завтра молодые спартаковцы также проведут тренировку с латиноамериканцами.

Поединок Россия – Бразилия состоится в «Лужниках» 23 марта. Начало – в 19:00 по московскому времени.