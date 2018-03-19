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    Пять игроков молодежки «Спартака» потренировались со сборной Бразилии

    Пять футболистов молодежной команды «Спартака» провели занятие вместе со сборной Бразилии на «Открытие Арене».

    Сегодня «пентакампеонес» тренируются в преддверии товарищеского матча с Россией. На данный момент еще не все игроки «селесао» прибыли в Москву, поэтому бразильцы попросили красно-белых предоставить им пятерых футболистов молодежного состава для участия в тренировках.

    Руководство москвичей пошло навстречу желто-зеленым, поэтому Тургай Мохбалиев, Максим Калачевский, Максим Сазонов, Даниил Петрунин и Даниил Лопатин занимались вместе с футболистами Бразилии на стадионе «Спартака». Завтра молодые спартаковцы также проведут тренировку с латиноамериканцами.

    Поединок Россия – Бразилия состоится в «Лужниках» 23 марта. Начало – в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Спартак»

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    19.03.2018 16:48
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 12:40

      Общаться с кудесниками мяча всегда приятно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 19 марта 2018, 19:32

      Не зря же траву на Открытии топчут.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 19 марта 2018, 19:28

      Запомнят на всю жизнь.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 19 марта 2018, 19:24

      Почаще бы так!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 19 марта 2018, 19:24

      Уважение бразильцам!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 марта 2018, 18:46

      молодцы, совмещают приятное с полезным. новый опыт + незабываемые впечатления.

      3
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      Рейтинг: +2509

      panmon 19 марта 2018, 17:32

      Круто, думаю отличный опыт для молодежи

      4
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