Конте: «В полуфинале Кубка Англии нет смысла надеяться на легкого соперника»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте назвал крайне важным для своей команды предстоящий полуфинальный матч Кубка Англии с «Саутгемптоном». Итальянский специалист отметил, что на этой стадии турнира легких соперников не осталось.

Напомним, что в четвертфинале лондонцы одолели в дополнительное время «Лестер Сити» – 2:1.

«Педро забивал головой на этом стадионе и в прошлом году. Это великолепно. Он всегда отдает все силы в каждом эпизоде в любой момент матча, независимо от того, выходит он в старте или появляется на замену. Я очень доволен им.

Бакайоко получил желтую карточку. В таких играх футболист его амплуа постоянно участвует в единоборствах, и нам необходимо было обезопаситься от возможного удаления. Именно поэтому я принял решение заменить его.

Виллиан находится в отменной физической форме, но он очень устал. Сегодня он был великолепен как с мячом, так и без него. Теми же соображениями была продиктована и замена Кристенсена, который после матча с «Барселоной» отдал все силы.

На этой стадии турнира нет смысла надеяться на легкого соперника. Не забывайте, что «Манчестер Сити» уступил дорогу «Уигану». Мы должны быть готовы сражаться за путевку во второй подряд финал на «Уэмбли». Матч с «Саутгемптоном» будет крайне важным для нас, и мы знаем, что их настрой будет таким же», – сказал Конте.

Во втором полуфинальном матче Кубка Англии встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».