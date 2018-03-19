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    Хайнкес: «РБ Лейпциг» – великолепный соперник, он победил заслуженно»

    Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес признал силу и закономерность победы «РБ Лейпцига» над своей командой.

    «Стоит признать, сегодня нам противостоял великолепный соперник. Футболисты «Лейпцига» были очень агрессивны, много двигались, прессинговали. Мы же играли не так хорошо, как в предыдущих матчах.

    «Лейпциг» победил заслуженно. Бывают матчи, в которых команда играет не очень уверенно и допускает ошибки в обороне», – заявил специалист после матча.

    Матч 27-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» – «Бавария» завершился со счетом 2:1.

    Источник: ФК «Бавария»

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    19.03.2018 09:15
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