Хайнкес: «РБ Лейпциг» – великолепный соперник, он победил заслуженно»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес признал силу и закономерность победы «РБ Лейпцига» над своей командой.

«Стоит признать, сегодня нам противостоял великолепный соперник. Футболисты «Лейпцига» были очень агрессивны, много двигались, прессинговали. Мы же играли не так хорошо, как в предыдущих матчах.

«Лейпциг» победил заслуженно. Бывают матчи, в которых команда играет не очень уверенно и допускает ошибки в обороне», – заявил специалист после матча.

Матч 27-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» – «Бавария» завершился со счетом 2:1.