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  • Черчесов считает Кокорина и Черышева игроками одного плана

Черчесов считает Кокорина и Черышева игроками одного плана

18 марта 2018, 18:29
13

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре полузащитника «Вильярреала» Дениса Черышева.

«Завтра к нам присоединится Денис Черышев. Он игрок такого же плана, как и Кокорин. Если вы обратили внимание, в последнее время мы играли с одним нападающим, например, против испанцев. Под ним был Дзагоев и Миранчук. Мы думали, как нам поступить в сложившейся ситуации, но решили пока остановиться на таком варианте, так как у нас были свои определенные планы. Дальше будем смотреть, как будет развиваться ситуация», – сказал Черчесов.

Сборная России 23 марта проведет товарищеский матч с Бразилией и 27 марта с Францией (27 марта).

Источник: Чемпионат.ком
Россия Вильярреал Россия Зенит Кокорин Александр Черышев Денис Черчесов Станислав
Комментарии (13)
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Garrincha58
1521387536
ну что тут сказать этому физруку флаг ему в руку
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Viper for CSKA
1521388023
Очень странное видение. Как по мне, у них мало общего
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shinnik
1521388691
Если вы обратили внимание, в последнее время мы играли с одним тренером,но с двумя усами..
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пряник929
1521389748
Нет костяка команды
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Cubinec1989
1521391289
Черышев в Вильяреле, Реале и Севилье играл крайнего, но Черчесу, конечно же виднее
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Аид666
1521393398
для него походу все кто не вратарь - одноплановые игроки))))
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порт
1521395092
Эх, жаль что не всех усатых дихлофос победил.
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polt
1521395092
Никакого сравнения, Кокорин намного многоплановей и техничней Черышева. И Черчесову не видеть разницу между ними, профессионализма не добавляет.
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Zenmaster
1521397065
Говорит усатый много -- а результата как не было ... -- будем посмотреть !!!
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VikNMar
1521407302
Лишь бы таким хрустальным , как Черышев , не был ........
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