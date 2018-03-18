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    Черчесов считает Кокорина и Черышева игроками одного плана

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре полузащитника «Вильярреала» Дениса Черышева.

    «Завтра к нам присоединится Денис Черышев. Он игрок такого же плана, как и Кокорин. Если вы обратили внимание, в последнее время мы играли с одним нападающим, например, против испанцев. Под ним был Дзагоев и Миранчук. Мы думали, как нам поступить в сложившейся ситуации, но решили пока остановиться на таком варианте, так как у нас были свои определенные планы. Дальше будем смотреть, как будет развиваться ситуация», – сказал Черчесов.

    Сборная России 23 марта проведет товарищеский матч с Бразилией и 27 марта с Францией (27 марта).

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.03.2018 18:29
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 19 марта 2018, 00:08

      Лишь бы таким хрустальным , как Черышев , не был ........

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 18 марта 2018, 21:17

      Говорит усатый много -- а результата как не было ... -- будем посмотреть !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 18 марта 2018, 20:44

      Никакого сравнения, Кокорин намного многоплановей и техничней Черышева. И Черчесову не видеть разницу между ними, профессионализма не добавляет.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6309

      порт 18 марта 2018, 20:44

      Эх, жаль что не всех усатых дихлофос победил.

      2
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 18 марта 2018, 20:16

      для него походу все кто не вратарь - одноплановые игроки))))

      3
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      Рейтинг: +628

      kanav67 > Аид666 18 марта 2018, 20:24

      Ты совершенно прав. Он и Камболова вызвал, считая, что он "одноплановый", только не понятно с кем.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Аид666 18 марта 2018, 20:41

      Ты забыл главный факт ,Черчесов был гл.тренером Динамо и угадай кто был нападающим в той команде? ) В этом плане Саламычу виднее ,ведь как и Коко ,Черышев является за частую флангом полузащитником атаки. Хотя в Динамо Шурик играл центрфорворда.

      1
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 18 марта 2018, 19:41

      Черышев в Вильяреле, Реале и Севилье играл крайнего, но Черчесу, конечно же виднее

      2
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 18 марта 2018, 19:15

      Нет костяка команды

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 18 марта 2018, 19:08

      Улавливаю здесь какую-то недоговорённость, но тем не менее, здоровья обоим, уж больно они хрупкие, и Черышев, и Кокорин.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 18 марта 2018, 18:58

      Если вы обратили внимание, в последнее время мы играли с одним тренером,но с двумя усами..

      2
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 18 марта 2018, 18:47

      Очень странное видение. Как по мне, у них мало общего

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