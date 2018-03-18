Черчесов считает Кокорина и Черышева игроками одного плана

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре полузащитника «Вильярреала» Дениса Черышева.

«Завтра к нам присоединится Денис Черышев. Он игрок такого же плана, как и Кокорин. Если вы обратили внимание, в последнее время мы играли с одним нападающим, например, против испанцев. Под ним был Дзагоев и Миранчук. Мы думали, как нам поступить в сложившейся ситуации, но решили пока остановиться на таком варианте, так как у нас были свои определенные планы. Дальше будем смотреть, как будет развиваться ситуация», – сказал Черчесов.

Сборная России 23 марта проведет товарищеский матч с Бразилией и 27 марта с Францией (27 марта).