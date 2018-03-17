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    ЦСКА – «Арсеналу»: «Мы не видим опасности для болельщиков, которые приедут в Москву»

    ЦСКА заверил болельщиков «Арсенала», которые приедут в Москву на матч 1/4 финала Лиги Европы, что в столице России безопасно.

    «Мы рады, что будем играть против «Арсенала» и не видим никакой опасности для болельщиков, которые приедут в Москву. Мы уже играли против «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне, и все прошло хорошо», – сказал представитель ЦСКА.

    Ранее пресс-служба «канониров» опубликовала обращение к своим поклонникам, попросив их быть бдительными в столице России и не поддаваться на возможные провокации ввиду напряженных политических отношений между странами.

    Первый матч 1/4 финала Лиги Европы между «Арсеналом» и ЦСКА состоится 5 апреля в Лондоне. Ответный – 15 апреля в Москве.

    Источник: Mirror.co.uk

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    17.03.2018 19:29
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 18 марта 2018, 21:26

      Пусть с собой побольше подгузников возьмут -- обосранцы и писуны !!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 18 марта 2018, 17:29

      Главное пусть не провоцируют...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 18 марта 2018, 15:01

      Да пусть пообщаются с болелами МЮ и те всё расскажут.Как дети,ей Богу!!!!

      1
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      Рейтинг: -22

      Cobold 18 марта 2018, 09:52

      Воспетые в кино, "бесстрашные" английские хулиганы бздRт ехать в Россию.... блин, вот хохма. Сидите дома, чушки, и ждите, когда мы к вам сами приедем.

      2
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 18 марта 2018, 04:25

      да кому нужны лондонские трусы???? порвем Лондон как Тулу!!!!!

      -2
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 > вместе с ЦСКА 18 марта 2018, 13:32

      Братан, не надо про Тулу.... просто в этом чемпионате Тула рвет трусы фаворитам....

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 17 марта 2018, 19:43

      лишь бы они с собой не взяли новичок и не траванулись дружно.... а так они на хрен никому не нужны.... могут специально нам подлянок наделать перед чм....

      6
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      Рейтинг: +2564

      атеист > пряник929 18 марта 2018, 08:16

      Главное, что бы они в Лондоне не траванули друг друга этим новичком, у них принято в Лондоне травить..., хай громче.

      3
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