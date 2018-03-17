ЦСКА – «Арсеналу»: «Мы не видим опасности для болельщиков, которые приедут в Москву»

ЦСКА заверил болельщиков «Арсенала», которые приедут в Москву на матч 1/4 финала Лиги Европы, что в столице России безопасно.

«Мы рады, что будем играть против «Арсенала» и не видим никакой опасности для болельщиков, которые приедут в Москву. Мы уже играли против «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне, и все прошло хорошо», – сказал представитель ЦСКА.

Ранее пресс-служба «канониров» опубликовала обращение к своим поклонникам, попросив их быть бдительными в столице России и не поддаваться на возможные провокации ввиду напряженных политических отношений между странами.

Первый матч 1/4 финала Лиги Европы между «Арсеналом» и ЦСКА состоится 5 апреля в Лондоне. Ответный – 15 апреля в Москве.