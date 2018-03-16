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    «Арсенал» призвал болельщиков проявлять бдительность и остерегаться провокаций в Москве

    «Арсенал» обратился к болельщикам команды, намеревающимся посетить ответный четвертьфинальный поединок Лиги Европы с ЦСКА в Москве, который состоится 12 апреля. Лондонский клуб рекомендует своим поклонникам проявлять бдительность, а также избегать любых протестов и демонстраций из-за напряженных политических отношений между странами.

    «Из-за повышенной политической напряженности между Великобританией и Россией вы должны знать о возможных антибританских настроениях и провокациях. Мы рекомендуем проявлять бдительность, избегать любых протестов и демонстраций, а также не давать публичных комментариев о политических событиях.

    Британское посольство в Москве пока не сообщало о каких-либо трудностях, с которыми столкнулись наши граждане в России, но вы должны принять к сведению меры безопасности и внимательно следить за политической обстановкой», – говорится в сообщении пресс-службы «канониров».

    Первый матч пройдет 5 апреля в Лондоне.

    Источник: ФК «Арсенал»

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    16.03.2018 18:58
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +1427

      Freyd 19 марта 2018, 22:10

      Вероятнее всего забздят:-))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 17 марта 2018, 12:31

      Воистину, на воре и шапка горит! Как говорят в психологии - проекция: у кого что болит - тот о том и говорит.

      0
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 17 марта 2018, 00:23

      Господин Усманов ? Почему вы молчите? Где ваше веское слово ? Сейчас как раз то время, когда надо показать преданность России.

      0
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      Рейтинг: +1554

      alek-pashckov 16 марта 2018, 21:18

      ага пля всех потравим и изнасилуем-вот дятлы!!!

      4
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 16 марта 2018, 21:16

      думается что по встрече будет и ответка

      0
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 16 марта 2018, 21:12

      Это клуб Усманова, или я что то путаю ???

      0
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 16 марта 2018, 20:53

      Ссыкливые бриташки. Последние 100 лет сидят жопой в г**не но все равно продолжают вякать.

      3
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 16 марта 2018, 20:53

      Памятка для болельщика Арсенала: - " Будь осторожен. Посмотри налево, посмотри на право, посмотри вокруг себя - не иб@т ли кто тебя".
      Везите нам Мэй и Бориску Джонсона, мы им объясним, почём в Ташкенте рубироид.

      3
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      Рейтинг: +360

      kuchipachi 16 марта 2018, 20:46

      Вообще хорошо, что первый матч пойдет в лондоне. Как в Лондоне встретят болельщиков ЦСКА, скорее всего, так же встретят и в Москве болельщиков Арсенала.

      5
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 16 марта 2018, 20:34

      "... внимательно следить за политической обстановкой." Шпионов что ли засылают?

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