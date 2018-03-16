«Арсенал» призвал болельщиков проявлять бдительность и остерегаться провокаций в Москве

«Арсенал» обратился к болельщикам команды, намеревающимся посетить ответный четвертьфинальный поединок Лиги Европы с ЦСКА в Москве, который состоится 12 апреля. Лондонский клуб рекомендует своим поклонникам проявлять бдительность, а также избегать любых протестов и демонстраций из-за напряженных политических отношений между странами.

«Из-за повышенной политической напряженности между Великобританией и Россией вы должны знать о возможных антибританских настроениях и провокациях. Мы рекомендуем проявлять бдительность, избегать любых протестов и демонстраций, а также не давать публичных комментариев о политических событиях.

Британское посольство в Москве пока не сообщало о каких-либо трудностях, с которыми столкнулись наши граждане в России, но вы должны принять к сведению меры безопасности и внимательно следить за политической обстановкой», – говорится в сообщении пресс-службы «канониров».

Первый матч пройдет 5 апреля в Лондоне.