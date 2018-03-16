Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Арсенал» призвал болельщиков проявлять бдительность и остерегаться провокаций в Москве

«Арсенал» призвал болельщиков проявлять бдительность и остерегаться провокаций в Москве

16 марта 2018, 18:58
26

«Арсенал» обратился к болельщикам команды, намеревающимся посетить ответный четвертьфинальный поединок Лиги Европы с ЦСКА в Москве, который состоится 12 апреля. Лондонский клуб рекомендует своим поклонникам проявлять бдительность, а также избегать любых протестов и демонстраций из-за напряженных политических отношений между странами.

«Из-за повышенной политической напряженности между Великобританией и Россией вы должны знать о возможных антибританских настроениях и провокациях. Мы рекомендуем проявлять бдительность, избегать любых протестов и демонстраций, а также не давать публичных комментариев о политических событиях.

Британское посольство в Москве пока не сообщало о каких-либо трудностях, с которыми столкнулись наши граждане в России, но вы должны принять к сведению меры безопасности и внимательно следить за политической обстановкой», – говорится в сообщении пресс-службы «канониров».

Первый матч пройдет 5 апреля в Лондоне.

Источник: ФК «Арсенал»
Лига Европы Арсенал ЦСКА
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
upiter622
1521216275
Вы у себя бл..ть дома порядок наведите?
Ответить
Чикомас
1521216340
И тут политику пришивают. Где англичане -там говно..."Джентельмены" ***...
Ответить
ROSTOV SUPER
1521216623
Не будете сами провоцировать никто на вас и внимания обращать не будет , однако ваши дебилы как раз этим и славятся !
Ответить
Полная Канистра
1521216927
как же вы нас до чёртиков боитесь вы просто трусы и сидите под юбкой у этой старухи ЗМЕЙ самое главное что тут интересно клуб Лион у нас гостил и провёл матч и ни один болела не пострадал или был унижен оскорблениями и хоть бы одна французская газета хоть что то вякнула что было так опасно в России
Ответить
Shogun
1521216937
Мы тут с корешами палладий надыбали и "Новичка" прикупили, ну как прикупили на кухне нашли случайно
Ответить
OfaZavr
1521217092
своих бы лучше предупредили чтобы не провоцировали и прочие пакости не делали.
Ответить
insider_retro
1521217265
Кому футбол - тот его получит! А кто приедет поэкспериментировать в знании русского фольклора с болельщиками и поспорить о фундаментальных ценностях человечества с силами правопорядка, - тот отхватит желаемого на всю ширину души русской!!:)
Ответить
zigbert
1521217313
Не хотелось бы инцидентов как стой ,так и с нашей стороны.
Ответить
kuchipachi
1521222385
Вообще хорошо, что первый матч пойдет в лондоне. Как в Лондоне встретят болельщиков ЦСКА, скорее всего, так же встретят и в Москве болельщиков Арсенала.
Ответить
alek-pashckov
1521224299
ага пля всех потравим и изнасилуем-вот дятлы!!!
Ответить
Главные новости
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь чуть не умер и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
1
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
3
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
29
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+