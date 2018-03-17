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  • Семак: «Для нашей маленькой команды три очка в Краснодаре – это хорошо»

Семак: «Для нашей маленькой команды три очка в Краснодаре – это хорошо»

17 марта 2018, 19:14
25

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал победу в матче 23-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:0).

«Мы рады трем очкам, ребята выжимают максимум из своих сил. Мы понимаем силу соперника, он имел территориальное преимущество. Нам хотелось бы играть лучше в плане контроля мяча, но иногда получается лучше, иногда хуже.

В атаке хотелось бы больше хладнокровия в завершении, могли правильнее сыграть, но для нашей маленькой команды три очка в Краснодаре – это хорошо.

Лига Европы? Я уже говорил, что для нас задача – побеждать в каждом матче. Мы обязаны сделать все, что можем, для победы, а дальше, как сложится», – сказал Семак.

«Уфа» занимает шестую строчку в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Краснодар Семак Сергей
Комментарии (25)
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ilichkadr
1521304120
Чувствуется, что для Семака команда"Уфа" это его семья, причем родная...........! Богданыч, истинные болелы и просто русские люди с тобой!!!!!!!!!!!!
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Нас Много
1521305551
Серёга, ты красавец. Как футболист был великолепен, так и тренером стал незаурядным.
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Ral13
1521305749
Всё правильно! Золото собирается по крупицам! Молодцы!
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cska-62
1521305758
Семак когда-то весьма успешно, но недолго, поработал вр.и.о. главного тренера "Зенита". Почему было его тогда не назначить? Бабла на нём себе в карман не положить? Если так, то тогда понятно... Пусть питерцы разбираются со своими миллерами, фурсенками, мутко, аликиными и бакланами...
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shinnik
1521306926
"..Под гpустное мычание, Под громкое рычание, Под дpужеское pжание Рождается на свет Большой успех для маленькой Для маленькой такой компании, Для скpомной такой компании Огpомный такой успех!" (с) почти..
Ответить
Вомбат
1521310227
Вот бы Сергея Богданыча из его маленькой команды да в нашу большую. Сами понимаете вместо кого.
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Александ1982
1521310809
ваша цель догнать и обогнать Зенит!!!вперед Уфа
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Диктор
1521312255
Поздравляю команду Сергея с победой-вы это заслужили.
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portero
1521320490
за Богданыча!
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sprint5
1521363061
добрая дружная команда этим всем сказано
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