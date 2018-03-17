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    Семак: «Для нашей маленькой команды три очка в Краснодаре – это хорошо»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал победу в матче 23-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:0).

    «Мы рады трем очкам, ребята выжимают максимум из своих сил. Мы понимаем силу соперника, он имел территориальное преимущество. Нам хотелось бы играть лучше в плане контроля мяча, но иногда получается лучше, иногда хуже.

    В атаке хотелось бы больше хладнокровия в завершении, могли правильнее сыграть, но для нашей маленькой команды три очка в Краснодаре – это хорошо.

    Лига Европы? Я уже говорил, что для нас задача – побеждать в каждом матче. Мы обязаны сделать все, что можем, для победы, а дальше, как сложится», – сказал Семак.

    «Уфа» занимает шестую строчку в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.03.2018 19:14
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +762

      sprint5 18 марта 2018, 11:51

      добрая дружная команда этим всем сказано

      0
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      Рейтинг: +67296

      portero 18 марта 2018, 00:01

      за Богданыча!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 марта 2018, 21:44

      Поздравляю команду Сергея с победой-вы это заслужили.

      1
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 17 марта 2018, 21:20

      ваша цель догнать и обогнать Зенит!!!вперед Уфа

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > SapogSpb 17 марта 2018, 22:16

      фу как не культурно, а еще наверное фанат из культурной столицы нашей Родины!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > Александ1982 17 марта 2018, 22:31

      Цель очень хорошая!Вот была бы моя воля,я взял бы и собрал всю канализацию Питера,вылил на Чмончини и Фурсюка для заморозки.Потом бы привёз в Италию,чтобы итальянцы посмотрели кого они хотят на пост гл.тренера сборной.Понос ,моча течет и они её хлебают.

      1
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > SapogSpb 17 марта 2018, 23:30

      Это не воображение,это мечты.И я тебя не оскорблял.

      0
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 17 марта 2018, 21:10

      Вот бы Сергея Богданыча из его маленькой команды да в нашу большую. Сами понимаете вместо кого.

      3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert > Вомбат 17 марта 2018, 22:20

      Намек стоящий.У него получилось бы лучше.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 17 марта 2018, 20:15

      "..Под гpустное мычание,
      Под громкое рычание,
      Под дpужеское pжание
      Рождается на свет
      Большой успех для маленькой
      Для маленькой такой компании,
      Для скpомной такой компании
      Огpомный такой успех!"
      (с) почти..

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 17 марта 2018, 19:55

      Семак когда-то весьма успешно, но недолго, поработал вр.и.о. главного тренера "Зенита". Почему было его тогда не назначить? Бабла на нём себе в карман не положить? Если так, то тогда понятно... Пусть питерцы разбираются со своими миллерами, фурсенками, мутко, аликиными и бакланами...

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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > cska-62 17 марта 2018, 20:37

      Сергей не похож на меркантильного человека.

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > SapogSpb 18 марта 2018, 01:53

      "Зенит" чемпионом в этом сезоне???
      Когда "Спартак" в далёкие 70-ые вылетел из высшей лиги СССР, сами спартаковцы придумали анекдот: приходит болельщик в книжный магазин и просит брошюрку "Спартак - чемпион!", продавщица ему отвечает: "Фантастика на втором этаже!".
      Так вот: "Зенит - чемпион!" для этого сезона - ФАНТАСТИКА ГАЛАКТИЧЕСКОГО МАСШТАБА! Ну, а после травм Мамманы и Кокорина и за место в тройке придётся побороться... Вероятность успеха, по моему мнению, менее 50 %.

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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > cska-62 18 марта 2018, 03:16

      Процентов много.

      -1
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > ОЛЕГ К. 18 марта 2018, 03:28

      А на самом деле Зенит-это не команда,в данный момент.Из всех игроков кто из Питера-НИКОГО.А ВЫ говорите ЗЕНИТ-ПИТЕР.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > ОЛЕГ К. 18 марта 2018, 15:04

      Ну, да... С этим не спорю. Питерцев там сейчас нет. Если только где на лавке или в дубле можно найти.

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      Рейтинг: +2591

      Ral13 17 марта 2018, 19:55

      Всё правильно! Золото собирается по крупицам! Молодцы!

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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > Ral13 17 марта 2018, 20:35

      В детсве мой дядя цитировал фразу;Как говорят евреи курочка по-зёрнышку.Не в обиду.Богданыч так и делает.А у наших питерских идиотов мозги расплылись.Да соберите вы всех питерских игроков из РФПЛ наберётся неплохая команда.Из легионеров советую вернуть Жулиано.

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      Ral13 > ОЛЕГ К. 17 марта 2018, 21:20

      Я надеялся, что Дзюба придёт, но не многие хотят уезжать далеко от Питера и Москвы. Но все образуется, я думаю.Главное не сбиться с курса и не поймать "звезду" .

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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > Ral13 17 марта 2018, 21:38

      В отличии от многих Дзюба не ловил звезду.Он обыкновенный русский человек с чувством юмора.Но иногда Злые люди коверкают его слова и ЗЛОРАДСТВУЮТ,какой он плохой.

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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > Barmaleushka 17 марта 2018, 22:58

      А ка вбить в маразматические головы,чтобы хоть ИНОГДА прислушивались .

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      Рейтинг: +2591

      Ral13 > ОЛЕГ К. 17 марта 2018, 23:06

      Я не про Дзюбу говорю, а об игроках Уфы(ну как бы не успокоились раньше времени). Пока пахать и пахать.А Артёма я действительно хотел бы видеть в Уфе.

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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > Ral13 17 марта 2018, 23:20

      Богданыч не даст успокоится.Не переживай.Дзюба везде играет и забивает кроме Спартака и Зенита,не дают возможностей.

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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 17 марта 2018, 19:52

      Серёга, ты красавец. Как футболист был великолепен, так и тренером стал незаурядным.

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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > Нас Много 17 марта 2018, 23:11

      Наверняка Богданыч знал,что будет тренером.Будучи футболистом он как губка впитывал в себя все грамотные наработки.Сейчас он пытается донести до игроков Уфы.В этом его незаурядность.

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      Рейтинг: +17838

      ilichkadr 17 марта 2018, 19:28

      Чувствуется, что для Семака команда"Уфа" это его семья, причем родная...........! Богданыч, истинные болелы и просто русские люди с тобой!!!!!!!!!!!!

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