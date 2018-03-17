Семак: «Для нашей маленькой команды три очка в Краснодаре – это хорошо»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал победу в матче 23-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:0).

«Мы рады трем очкам, ребята выжимают максимум из своих сил. Мы понимаем силу соперника, он имел территориальное преимущество. Нам хотелось бы играть лучше в плане контроля мяча, но иногда получается лучше, иногда хуже.

В атаке хотелось бы больше хладнокровия в завершении, могли правильнее сыграть, но для нашей маленькой команды три очка в Краснодаре – это хорошо.

Лига Европы? Я уже говорил, что для нас задача – побеждать в каждом матче. Мы обязаны сделать все, что можем, для победы, а дальше, как сложится», – сказал Семак.

«Уфа» занимает шестую строчку в турнирной таблице РФПЛ.