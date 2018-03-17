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    Сорокин пообещал болельщикам «Арсенала» безопасность на матче с ЦСКА в Москве

    Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» и член совета ФИФА Алексей Сорокин заявил, что российская сторона обеспечит безопасность английским болельщикам, которые приедут в Москву поддержать лондонский «Арсенал» на ответный матч 1/4 Лиги Европы с ЦСКА.

    Ранее пресс-служба «канониров» опубликовала обращение к своим поклонникам, попросив их быть бдительными в столице России и не поддаваться на возможные провокации ввиду напряженных политических отношений между странами.

    «Жаль, что матчи будут проводиться в такой обстановке. Мы обеспечим безопасность в равной степени всем – от высокопоставленных гостей до болельщиков. Для нас нет никакой разницы, из какой они страны и каковы дипломатические отношения с этой страной. Оснований для таких предостережений мы не видим никаких», – сказал Сорокин.

    Поединок ЦСКА – «Арсенал» состоится 12 апреля. Первая встреча пройдет в Лондоне неделей ранее.

    Источник: ТАСС

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    17.03.2018 12:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +224

      Хакасия 17 марта 2018, 18:58

      Верно, поэтому нам нужно быть бдительными и не поддаваться на провокации.

      0
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 17 марта 2018, 13:46

      Главное, чтобы среди болел Арсенала не затесались британские провокаторы, чтобы в очередной раз наш ЧМ скомпрометировать.

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 17 марта 2018, 13:13

      Хрен им!!! Надобно натравить на них особливо злобных чувашских Ультрас!!!

      0
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > Nerlinger 17 марта 2018, 15:35

      ...лучше натравить чукотских болельщиков футбола!!!

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > FaTeK1945ru 18 марта 2018, 10:24

      И их докучи

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 17 марта 2018, 12:37

      "...никакой разницы, из какой они страны и каковы дипломатические отношения с этой страной. Оснований для таких предостережений мы не видим никаких"
      Сильно,Сорокин,очень сильно..Просто хорошо.
      Чувствуется,что спичрайтер толковый из Кремля попался..

      И это -не ирония...(

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