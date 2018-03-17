Сорокин пообещал болельщикам «Арсенала» безопасность на матче с ЦСКА в Москве

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» и член совета ФИФА Алексей Сорокин заявил, что российская сторона обеспечит безопасность английским болельщикам, которые приедут в Москву поддержать лондонский «Арсенал» на ответный матч 1/4 Лиги Европы с ЦСКА.

Ранее пресс-служба «канониров» опубликовала обращение к своим поклонникам, попросив их быть бдительными в столице России и не поддаваться на возможные провокации ввиду напряженных политических отношений между странами.

«Жаль, что матчи будут проводиться в такой обстановке. Мы обеспечим безопасность в равной степени всем – от высокопоставленных гостей до болельщиков. Для нас нет никакой разницы, из какой они страны и каковы дипломатические отношения с этой страной. Оснований для таких предостережений мы не видим никаких», – сказал Сорокин.

Поединок ЦСКА – «Арсенал» состоится 12 апреля. Первая встреча пройдет в Лондоне неделей ранее.