Газзаев: «Арсенал» – команда очень серьезная. Тем почетнее может стать победа ЦСКА»

Бывший главный тренер ЦСКА, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев уверен, что армейцы смогут побороться с «Арсеналом» за выход в полуфинал Лиги Европы. По словам специалиста, в случае, если красно-синие пройдут «канониров», у них будет шанс на попадание в финал турнира.

Первый матч пройдет 5 апреля в Лондоне. Ответный – 12 апреля в Москве.

– А вы хотели, чтобы кто попался – «Зальцбург»? Да на таком этапе легкого жребия быть не может! Нас ждет очень хорошее, интересное противостояние. Уверен, с такой игрой, как в гостях против «Лиона», армейцы вполне могут рассчитывать на успех и против лондонцев. ЦСКА выглядел очень убедительно. «Лион» считался фаворитом Лиги Европы и был сверхмотивирован, поскольку стремился сыграть в финале на родном стадионе. Но упустил этот уникальный исторический шанс «по вине» ЦСКА.

Да, «Арсенал» – команда очень серьезная. Но так тем почетнее может стать победа. И, кстати, напомню, история противостояния ЦСКА с «Арсеналом» – со знаком плюс! Так что я надеюсь, что наша команда пройдет английскую. Буду переживать и всей душой болеть за ЦСКА. Если армейцы победят «Арсенал», то будут иметь большие основания претендовать даже на выход в финал в Лиге Европы.

– Когда речь заходит про матчи ЦСКА с «Арсеналом» в 2006-м, все сразу вспоминают анекдот про реальность и виртуальность, который вы рассказали в ответ на недовольные слова Арсена Венгера.

– Надеюсь, он останется недоволен результатом и на этот раз (смеется). Ну а я обязательно приду и навещу Венгера, когда «Арсенал» приедет в Москву.