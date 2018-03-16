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Гончаренко: «ЦСКА сегодня был великолепен»

16 марта 2018, 01:52
30

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от выхода в 1/4 финала Лиги Европы.

По сумме двух встреч (3:3) за счет большего количества гостевых голов московский клуб в 1/8 финала прошел «Лион».

– Мы сегодня были великолепны. Нельзя скупиться на похвалу, учитывая наши трудности. Умеют наши ребята собраться в трудный момент и выдать отличную игру. «Лион», после того как мы повели, не хотел закрываться. Та схема, которую мы сегодня выбрали, оказалось удачной. Не люблю кого-то выделять, но Головин сегодня был великолепен.

– Было чувство, что можете пройти дальше?

– Оно было и после матча в Москве. Тяжелые погодные условия и поле никому не были на руку. А на хорошем газоне мы могли сыграть лучше. Ну и дежурный комплимент «Лиону» – у команды много сильных молодых футболистов, у которых большое будущее.

Головин забил гол, который точно заметят в Европе. Шедевр!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (30)
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ЖОРРО
1521154828
Отличная речь после отличной игры!Респект!
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Смешная Лошадь
1521154953
И Виктор Михайлович тоже великолепен, что уж там))
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Vickont
1521155022
Чем меньше в ЦСКА вы верите, тем больше мы вас разочаруем! Братцы,с победой!
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ZAITZEFF2011
1521155143
Мои поздравления Ганчаренко , ЦСКА и всем Российским любителям футбола !!!
Ответить
directorpg
1521157217
Великолепно!!!! И где эти горе-предсказатели Бубнов и Уткин?
Ответить
veksill
1521167295
ну порадовали хлопцы, молодцы =)
Ответить
Rainmaker
1521168664
С победой всех!
Ответить
retiremen
1521173204
С первых секунд было чувство, что обыграют. Очень все хорошо сложилось. Всех с красивой победой!
Ответить
mamba9090909
1521173311
Спасибо, Армейцы! За всю Россию бейтесь до конца!
Ответить
Опорник84
1521176080
Не являюсь поклонником цска, но после матча с лионом хочу сказать всем нашим клубам которые играли в еврокубках, играть надо уметь ребята!
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