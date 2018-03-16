Гончаренко: «ЦСКА сегодня был великолепен»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от выхода в 1/4 финала Лиги Европы.

По сумме двух встреч (3:3) за счет большего количества гостевых голов московский клуб в 1/8 финала прошел «Лион».

– Мы сегодня были великолепны. Нельзя скупиться на похвалу, учитывая наши трудности. Умеют наши ребята собраться в трудный момент и выдать отличную игру. «Лион», после того как мы повели, не хотел закрываться. Та схема, которую мы сегодня выбрали, оказалось удачной. Не люблю кого-то выделять, но Головин сегодня был великолепен.

– Было чувство, что можете пройти дальше?

– Оно было и после матча в Москве. Тяжелые погодные условия и поле никому не были на руку. А на хорошем газоне мы могли сыграть лучше. Ну и дежурный комплимент «Лиону» – у команды много сильных молодых футболистов, у которых большое будущее.

Головин забил гол, который точно заметят в Европе. Шедевр!