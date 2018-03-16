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    Гончаренко: «ЦСКА сегодня был великолепен»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от выхода в 1/4 финала Лиги Европы.

    По сумме двух встреч (3:3) за счет большего количества гостевых голов московский клуб в 1/8 финала прошел «Лион».

    – Мы сегодня были великолепны. Нельзя скупиться на похвалу, учитывая наши трудности. Умеют наши ребята собраться в трудный момент и выдать отличную игру. «Лион», после того как мы повели, не хотел закрываться. Та схема, которую мы сегодня выбрали, оказалось удачной. Не люблю кого-то выделять, но Головин сегодня был великолепен.

    – Было чувство, что можете пройти дальше?

    – Оно было и после матча в Москве. Тяжелые погодные условия и поле никому не были на руку. А на хорошем газоне мы могли сыграть лучше. Ну и дежурный комплимент «Лиону» – у команды много сильных молодых футболистов, у которых большое будущее.

    Головин забил гол, который точно заметят в Европе. Шедевр!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.03.2018 01:52
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 16 марта 2018, 11:16

      Не смотря на присутствие в бригаде судей лиц,страдающих гомосексуализмом в стадии обострения,ЦСКА прекрасно победил ! МОЛОДЦЫ!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 марта 2018, 10:38

      вообще невероятно, просто слов нет. молодцы, всех болельщиков с победой!

      3
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 16 марта 2018, 10:25

      ЦСКА! Спасибо Вам за доставленное удовольствие от футбола...

      1
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      Рейтинг: +11240

      alp 16 марта 2018, 10:06

      Поздравляю всех болельщиков,, и особенно ЦСКА. нет слов... просто молодцы....

      3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 16 марта 2018, 09:50

      да нет слов.
      Спасли своим общежитием Честь Державы..

      2
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 16 марта 2018, 09:19

      Браво, ЦСКА!!! Браво, Тренер!!! Так держать!!!

      3
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 16 марта 2018, 09:10

      Приятно слышать тёплые слова в сторону клуба!!!я горд за российский футбол!!!сегодня в копилочку 0,8 процента закинули!

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 16 марта 2018, 09:02

      Браво!!!!!!!!!!! Порадовали

      2
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 16 марта 2018, 08:23

      Еще после первой игры было стойкое ощущение, что ЦСКА далеко не все сказал в этом противостоянии. Поставил на ЦСКА и ТБ - жаль, что не деньги))))

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      Рейтинг: +393

      victosha > Чермындыр 16 марта 2018, 08:30

      У меня рука тянулась поставить деньги на победу ЦСКА, чуял, что надо, но сдуру сам себе не поверил. Ничего, моральное удовлетворение - тоже хорошо.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 > victosha 16 марта 2018, 09:03

      а я поверил дважды

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      Рейтинг: +2111

      prtcs 16 марта 2018, 08:20

      Я нахожусь в Сибири и ФК ЦСКА горжусь. Спасибо за игру.

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