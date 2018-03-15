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    Гуренко: «Пройти «Атлетико» практически невозможно, даже если «Локо» забьет три гола»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко уверен, что железнодорожники могут проявить себя в ответном матче Лиги Европы против «Атлетико» для болельщиков команды, но вряд ли смогут пройти в следующий раунд турнира.

    «Не думаю, что ответная игра против «Атлетико» станет для «Локомотива» простой формальностью. На стадион придет много болельщиков, и ради них команда должна показать достойный футбол.

    Пройти же испанцев практически невозможно. Даже если «Локо» забьет три гола — сомневаюсь, что «Атлетико» не забьет ни одного», – считает Гуренко.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Локомотив» – «Атлетико» состоится в четверг, 15 марта, в 19:00 по московскому времени. Результат первой игры – 0:3.

    Источник: Известия

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    15.03.2018 07:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 марта 2018, 11:13

      наверное так, но красивую игру и попробовать победить должны постараться.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1155

      fhnv 15 марта 2018, 09:47

      гол хоть один локомотив забить должен

      0
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      Рейтинг: +336

      DeviDjons 15 марта 2018, 09:10

      Ждём красивого атакующего футбола от Локо, а за результат спорить нет смысла!!!

      2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 марта 2018, 08:33

      Играем только на победу!!! Другого не дано.

      0
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