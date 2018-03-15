Гуренко: «Пройти «Атлетико» практически невозможно, даже если «Локо» забьет три гола»

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко уверен, что железнодорожники могут проявить себя в ответном матче Лиги Европы против «Атлетико» для болельщиков команды, но вряд ли смогут пройти в следующий раунд турнира.

«Не думаю, что ответная игра против «Атлетико» станет для «Локомотива» простой формальностью. На стадион придет много болельщиков, и ради них команда должна показать достойный футбол.

Пройти же испанцев практически невозможно. Даже если «Локо» забьет три гола — сомневаюсь, что «Атлетико» не забьет ни одного», – считает Гуренко.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Локомотив» – «Атлетико» состоится в четверг, 15 марта, в 19:00 по московскому времени. Результат первой игры – 0:3.