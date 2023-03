«Арсенал» напомнил о первом голе Аршавина за клуб

«Арсенал» напомнил своим болельщикам первый гол за клуб бывшего футболиста «канониров» Андрея Аршавина. Бывший капитан сборной России впервые отметился забитым мячом 14 марта 2009 года. Аршавин стал автором гола в матче 29-го тура АПЛ против «Блэкберна» (4:0).

Аршавин провел за «Арсенал» 144 матча, в которых забил 31 гол и отдал 38 результативных передач.

What a way to score your first Arsenal goal



Nine years ago today, Andrey Arshavin introduced himself to the Emirates with this absolute bangerpic.twitter.com/sLlotVqFfD