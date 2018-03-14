Бубнов: «До сих пор не уверен, что «Локомотив» станет чемпионом»

Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов в очередной раз высказал сомнения относительно досрочного чемпионства «Локомотива» в текущем сезоне. При этом он отметил уверенный ход железнодорожников в чемпионате России после зимней паузы.

«Команда Семина победила на классе в Екатеринбурге. Забили два быстрых гола и сели в оборону, чтобы поберечь силы перед «Атлетико» и другими матчами. К игре вторым номером располагало и поле плохого качества.

«Спартак» и ЦСКА – главные преследователи «Локомотива», но им главное занять место в Лиге чемпионов. Все зависит от «Локомотива»: восемь очков – большая фора, которую «Локомотив» не растеряет, если будет играть так, как по ходу сезона. При этом нет смысла отдавать им первое место сейчас, я до сих пор не уверен, что они станут чемпионами», – считает Бубнов.