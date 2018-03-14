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    Бубнов: «До сих пор не уверен, что «Локомотив» станет чемпионом»

    Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов в очередной раз высказал сомнения относительно досрочного чемпионства «Локомотива» в текущем сезоне. При этом он отметил уверенный ход железнодорожников в чемпионате России после зимней паузы.

    «Команда Семина победила на классе в Екатеринбурге. Забили два быстрых гола и сели в оборону, чтобы поберечь силы перед «Атлетико» и другими матчами. К игре вторым номером располагало и поле плохого качества.

    «Спартак» и ЦСКА – главные преследователи «Локомотива», но им главное занять место в Лиге чемпионов. Все зависит от «Локомотива»: восемь очков – большая фора, которую «Локомотив» не растеряет, если будет играть так, как по ходу сезона. При этом нет смысла отдавать им первое место сейчас, я до сих пор не уверен, что они станут чемпионами», – считает Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    14.03.2018 06:52
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 14 марта 2018, 19:57

      Они могут свободно слить 2 игры и ничейку скатать.Никто из 8ми 8 игр не выиграет.

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 14 марта 2018, 18:07

      С Локо, на 95% все ясно. А вот кто будет вторым...вряд ли кто сейчас предскажет..

      0
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 14 марта 2018, 14:05

      а я уверен)))) что то у нас выигрывать стали как по расписанию(вот кто только его пишет) не удивлюсь если в след году чемпионом станет краснодар))и так по кругу))раз в 5-6лет становиться чемпионом))вроде как все удовлетворены(владельцы клубов) не удивлюсь если это на самом деле так и будет

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 марта 2018, 12:52

      Согласен, Локомотив не будет в этом году чемпионом России, у него очень,
      уж.трудные игры. Боле-менее проще игры у Спартака, по сравнению с играми
      у Локомотива и ЦСКА.

      -1
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      Рейтинг: +195

      Colonist 14 марта 2018, 12:46

      Иногда прогнозы Бубнова сбываются на сто процентов!

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 14 марта 2018, 12:33

      Только бы не накаркал. Удачи Палычу!

      0
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 14 марта 2018, 11:46

      Рано делать такие прогнозы. Ещё всё может поменяться в таблице. Ясно станет к 27, 28 туру не раньше.

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 14 марта 2018, 11:26

      Ага,когда зенит в начале сезона шел на первом месте с отрывом,то он уже ему отдал золото чемпионата.Какой то дебильный эксперт!!!

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 марта 2018, 11:06

      правильно, еще 8 туров и произойти может все что угодно.

      8
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 14 марта 2018, 10:47

      Надо быть реалистами... От чемпионства Локомотив может уберечь разве что повальное попадание сразу всей основы на долгий срок на больничный.

      4
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      Рейтинг: +351

      Константинн > momwig_ 14 марта 2018, 14:47

      Даже если они все игры вдевятером, вторым составом будут играть их все равно вытянут.

      -1
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