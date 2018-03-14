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  • Бубнов: «До сих пор не уверен, что «Локомотив» станет чемпионом»

Бубнов: «До сих пор не уверен, что «Локомотив» станет чемпионом»

14 марта 2018, 06:52
22

Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов в очередной раз высказал сомнения относительно досрочного чемпионства «Локомотива» в текущем сезоне. При этом он отметил уверенный ход железнодорожников в чемпионате России после зимней паузы.

«Команда Семина победила на классе в Екатеринбурге. Забили два быстрых гола и сели в оборону, чтобы поберечь силы перед «Атлетико» и другими матчами. К игре вторым номером располагало и поле плохого качества.

«Спартак» и ЦСКА – главные преследователи «Локомотива», но им главное занять место в Лиге чемпионов. Все зависит от «Локомотива»: восемь очков – большая фора, которую «Локомотив» не растеряет, если будет играть так, как по ходу сезона. При этом нет смысла отдавать им первое место сейчас, я до сих пор не уверен, что они станут чемпионами», – считает Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак ЦСКА Бубнов Александр
Комментарии (22)
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Shogun
1520999839
Расписание у них убойное, по сравнению с мясом, хотя для мясо и СКА обыграть уже проблема
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А Л Е К С А Н Д Р К
1521001382
А в бубен?
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Александ1982
1521004090
еше посмотрим))))
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bset
1521004149
Хотелось бы, конечно, притормозить их. Но объективно они уже чемпионства не упустят. Максимум пару очков растеряют, после чего станут выходить на поле еще более мотивированными.
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zigbert
1521012463
Вся борьба еще впереди.
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Артурка32
1521012973
Понаберут по объявлению.....экспертов
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momwig_
1521013665
Надо быть реалистами... От чемпионства Локомотив может уберечь разве что повальное попадание сразу всей основы на долгий срок на больничный.
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OfaZavr
1521014788
правильно, еще 8 туров и произойти может все что угодно.
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Татарин за ЦСКА
1521015982
Ага,когда зенит в начале сезона шел на первом месте с отрывом,то он уже ему отдал золото чемпионата.Какой то дебильный эксперт!!!
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Чикомас
1521040055
С Локо, на 95% все ясно. А вот кто будет вторым...вряд ли кто сейчас предскажет..
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