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    Le 10 Sport: Гризманн отказался продлевать контракт с «Атлетико»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн не захотел продлевать действующее соглашение с мадридским клубом, которое рассчитано до 2022 года.

    Как ранее сообщалось, 26-летний футболист договорился о переходе в «Барселону» ближайшим летом и уже начал поиски жилья в столице Каталонии.

    Француз защищает цвета «матрасников» с июля 2014 года. В нынешнем сезоне он провел 36 матчей, забил 21 гол и сделал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 100 миллионов евро.

    Источник: le10sport

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    13.03.2018 12:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 марта 2018, 17:51

      Нужно расти . Барса даст эту возможность !

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 марта 2018, 16:44

      новость какая, он ещё прошлым летом хотел уйти, но решил остаться из-за бана на трансферы для матрасов. По крайней мере он так публично заявил, а там фиг его знает.
      Так что эта новость устарела ещё в сентябре 2017 года.

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 13 марта 2018, 14:54

      ждем в барселоне ! несомненно повышение! антуан заслужил !

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 13:51

      Барселона ждет.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 13 марта 2018, 13:13

      Хорошее явление но татары против.

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > ПИКЕ БАРСЕЛОНА 13 марта 2018, 14:55

      какие татары?

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