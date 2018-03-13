Le 10 Sport: Гризманн отказался продлевать контракт с «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн не захотел продлевать действующее соглашение с мадридским клубом, которое рассчитано до 2022 года.

Как ранее сообщалось, 26-летний футболист договорился о переходе в «Барселону» ближайшим летом и уже начал поиски жилья в столице Каталонии.

Француз защищает цвета «матрасников» с июля 2014 года. В нынешнем сезоне он провел 36 матчей, забил 21 гол и сделал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 100 миллионов евро.