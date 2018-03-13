Ловчев ждет скорейшего введения видеоповторов в РФПЛ

Известный российский футбольный эксперт Евгений Ловчев отметил, что в прошедшем 22-м туре российской Премьер-лиге было зафиксировано несколько серьезных судейских ошибок. По его словам – это лишний повод задуматься над введением системы видеоповторов.

«В туре было несколько судейских ошибок. В Уфе Дзюбу сбили перед штрафной, но арбитр Вилков дал пенальти в ворота «Амкара». Вторая ошибка была в Ростове. Калачева явно снесли в штрафной, но арбитр Еськов не назначил пенальти в ворота «Зенита». Почему судьи так грубо ошибаются и нужно ли вводить видеоповторы?

Мы помним, какой демарш устроил после игры с «Амкаром» Манчини, обвинив в неудачной игре своей команды арбитров. Судьи тоже не в вакууме живут, информация до них доходит. Поэтому в таких моментах, как в случае с Калачевым, стараются перестраховаться. Они помнят, сколько их коллег пострадали в последние годы.

По поводу случая в Уфе, линию штрафной должен контролировать боковой арбитр. В этом эпизоде больше ответственность лежит на нем, а не на главном арбитре.

Насчет видеоповторов. Как показал Кубок конфедераций, видеоповторы вовсе не замедляют игру, как многие у нас полагали. Но зато помогают исправлять ошибки арбитров. Не случайно сильные чемпионаты – Германия и Италия – уже ввели видеоповторы. И не сомневаюсь, что со временем они будут везде», – считает Ловчев.