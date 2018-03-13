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Ловчев ждет скорейшего введения видеоповторов в РФПЛ

13 марта 2018, 08:16
18

Известный российский футбольный эксперт Евгений Ловчев отметил, что в прошедшем 22-м туре российской Премьер-лиге было зафиксировано несколько серьезных судейских ошибок. По его словам – это лишний повод задуматься над введением системы видеоповторов.

«В туре было несколько судейских ошибок. В Уфе Дзюбу сбили перед штрафной, но арбитр Вилков дал пенальти в ворота «Амкара». Вторая ошибка была в Ростове. Калачева явно снесли в штрафной, но арбитр Еськов не назначил пенальти в ворота «Зенита». Почему судьи так грубо ошибаются и нужно ли вводить видеоповторы?

Мы помним, какой демарш устроил после игры с «Амкаром» Манчини, обвинив в неудачной игре своей команды арбитров. Судьи тоже не в вакууме живут, информация до них доходит. Поэтому в таких моментах, как в случае с Калачевым, стараются перестраховаться. Они помнят, сколько их коллег пострадали в последние годы.

По поводу случая в Уфе, линию штрафной должен контролировать боковой арбитр. В этом эпизоде больше ответственность лежит на нем, а не на главном арбитре.

Насчет видеоповторов. Как показал Кубок конфедераций, видеоповторы вовсе не замедляют игру, как многие у нас полагали. Но зато помогают исправлять ошибки арбитров. Не случайно сильные чемпионаты – Германия и Италия – уже ввели видеоповторы. И не сомневаюсь, что со временем они будут везде», – считает Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Ловчев Евгений
Комментарии (18)
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vladimir-7
1520918825
Да, видеоповторы нужны. В матче Спартака и СКА-Хабаровска, судья не должен был назначать пенальти в ворота СКА-Хабаровска, вот при повторе по ТВ было видно, что нарушения не было. Е. Ловчеву, нужно переходить на роботу судьёй. Пользы будет больше.
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woyser
1520920099
Всё ничё, но вот задал бы он себе такой вопрос, почему российских судей последнее время не привлекают судить турниры под эгидой ФИФА и УЕФА? Так что не чего на зеркало пенять, коли рожа крива.
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Урия Гип
1520925327
Может, хоть тогда Спартак перестанет руками забивать и пенальти выпрашивать.
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OfaZavr
1520925714
видеоповторы необходимы, но и они полностью от ошибок не уберегут но хотя бы помогут их снизить.
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Старина Хэнк
1520934287
Акто не ждет? Каждый адекватный ждет этого. А вот кто против - тех поименно в список, со всеми данными вплоть до размера сапог!
Ответить
Spartak Piter
1520935529
Газпром медиа будет иметь штат программистов, которые в онлайн режиме будут фотошопить)))))
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zigbert
1520936315
Конечно видеоповтор проясняет многое.
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Виктор12
1520953184
Лёд ТРОНУЛСЯ! Господа присяжные скандальные арбитры! Командовать ЧЕСТНЫМ судейским парадом будет система видеопомощи арбитрам (VAR)! Ура! Только так можно ПОБОРОТЬ судейскую КОРРУПЦИЮ в нашем футболе и отбить всякую ОХОТУ у наших арбитров свистеть согласно ЦЕНЫ вопроса! Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство. Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО судейства имени Будогосского, в пользу Спартака!!! Всё больше число чемпионатов подключаются к внедрению, понимая, что нужно использовать новое направление борьбы с судейской коррупцией, а не смотреть, как борятся с ней и пробуют другие. После Кубка конфедераций это НЕХОТЯ, и с многочисленными СМЕШНЫМИ отговорками, "поняли" и в России. На словах, они якобы, "поняли", а на деле чиновники РФС и судейский департамент Будогосского этому всячески препьятствуют и стремятся ОТТЯНУТЬ сроки внедрения системы видеоповторов (VAR) в нашем чемпионате. Задача ФИФА требовать от РФС выработать чёткую систему, которая не будет запутывать игроков, арбитров и зрителей. Задача клубов РФПЛ – найти деньги на внедрение системы. Этот вопрос по-прежнему открыт, хотя всё оказалось не так страшно. В мае прошлого года вице-премьер Виталий Мутко говорил, что стоимость VAR – 1,2 миллиона долларов + ежегодное обслуживание – 100 тысяч. Однако, на заседании правления РФПЛ, генеральный директор «Краснодара» назвал сумму 200 тысяч долларов + 100 в год за обслуживание. Интересно, почему, первоначально, стоимость системы была завышена Мутко в 6 раз? Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО надо вводить видео ПОВТОРЫ!!! А кто ПРОТИВ??? Того ГНАТЬ из судейства ВОН и как можно СКОРЕЕ!!! Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ арбитров и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ арбитр не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают арбитрам, чтобы обеспечить нужный результат!
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Masteralex
1520959991
Вся Россия ждёт, только один Будогосский где-то в облаках летает и считает что повторы не нужны
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Zeff
1520963652
Спартаку и ЦСКА это вряд ли поможет.
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