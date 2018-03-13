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    Ловчев ждет скорейшего введения видеоповторов в РФПЛ

    Известный российский футбольный эксперт Евгений Ловчев отметил, что в прошедшем 22-м туре российской Премьер-лиге было зафиксировано несколько серьезных судейских ошибок. По его словам – это лишний повод задуматься над введением системы видеоповторов.

    «В туре было несколько судейских ошибок. В Уфе Дзюбу сбили перед штрафной, но арбитр Вилков дал пенальти в ворота «Амкара». Вторая ошибка была в Ростове. Калачева явно снесли в штрафной, но арбитр Еськов не назначил пенальти в ворота «Зенита». Почему судьи так грубо ошибаются и нужно ли вводить видеоповторы?

    Мы помним, какой демарш устроил после игры с «Амкаром» Манчини, обвинив в неудачной игре своей команды арбитров. Судьи тоже не в вакууме живут, информация до них доходит. Поэтому в таких моментах, как в случае с Калачевым, стараются перестраховаться. Они помнят, сколько их коллег пострадали в последние годы.

    По поводу случая в Уфе, линию штрафной должен контролировать боковой арбитр. В этом эпизоде больше ответственность лежит на нем, а не на главном арбитре.

    Насчет видеоповторов. Как показал Кубок конфедераций, видеоповторы вовсе не замедляют игру, как многие у нас полагали. Но зато помогают исправлять ошибки арбитров. Не случайно сильные чемпионаты – Германия и Италия – уже ввели видеоповторы. И не сомневаюсь, что со временем они будут везде», – считает Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.03.2018 08:16
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +300

      Zeff 13 марта 2018, 20:54

      Спартаку и ЦСКА это вряд ли поможет.

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 13 марта 2018, 19:53

      Вся Россия ждёт, только один Будогосский где-то в облаках летает и считает что повторы не нужны

      0
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      Рейтинг: +74

      Виктор12 13 марта 2018, 17:59

      Лёд ТРОНУЛСЯ!
      Господа присяжные скандальные арбитры!

      Командовать ЧЕСТНЫМ судейским парадом будет система видеопомощи арбитрам (VAR)! Ура!

      Только так можно ПОБОРОТЬ судейскую КОРРУПЦИЮ в нашем футболе и отбить всякую ОХОТУ у наших арбитров свистеть согласно ЦЕНЫ вопроса!
      Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство.
      Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО судейства имени Будогосского, в пользу Спартака!!!

      Всё больше число чемпионатов подключаются к внедрению, понимая, что нужно использовать новое направление борьбы с судейской коррупцией, а не смотреть, как борятся с ней и пробуют другие.
      После Кубка конфедераций это НЕХОТЯ, и с многочисленными СМЕШНЫМИ отговорками, "поняли" и в России.
      На словах, они якобы, "поняли", а на деле чиновники РФС и судейский департамент Будогосского этому всячески препьятствуют и стремятся ОТТЯНУТЬ сроки внедрения системы видеоповторов (VAR) в нашем чемпионате.

      Задача ФИФА требовать от РФС выработать чёткую систему, которая не будет запутывать игроков, арбитров и зрителей.
      Задача клубов РФПЛ – найти деньги на внедрение системы.
      Этот вопрос по-прежнему открыт, хотя всё оказалось не так страшно.
      В мае прошлого года вице-премьер Виталий Мутко говорил, что стоимость VAR – 1,2 миллиона долларов + ежегодное обслуживание – 100 тысяч.
      Однако, на заседании правления РФПЛ, генеральный директор «Краснодара» назвал сумму 200 тысяч долларов + 100 в год за обслуживание.
      Интересно, почему, первоначально, стоимость системы была завышена Мутко в 6 раз?

      Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО надо вводить видео ПОВТОРЫ!!!
      А кто ПРОТИВ???
      Того ГНАТЬ из судейства ВОН и как можно СКОРЕЕ!!!
      Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ арбитров и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу!
      Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против!

      ЧЕСТНЫЙ арбитр не боится видео повторов.
      Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают арбитрам, чтобы обеспечить нужный результат!

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 13:18

      Конечно видеоповтор проясняет многое.

      2
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 13 марта 2018, 13:05

      Газпром медиа будет иметь штат программистов, которые в онлайн режиме будут фотошопить)))))

      0
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      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 13 марта 2018, 12:44

      Акто не ждет? Каждый адекватный ждет этого. А вот кто против - тех поименно в список, со всеми данными вплоть до размера сапог!

      1
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 13 марта 2018, 11:56

      С видеоповторами до безобразия просто.На каждом стадионе стят большие экраны.Судье,чтобы просмотреть необходимо по связи попросить режиссера вывести повтор на экран.Не надо бегать к кромке поля и болельщики посмотрят вместе с судьей,,,будет меньше скандалов и обид среди болельщиков.

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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > ОЛЕГ К. 13 марта 2018, 12:08

      И не надо покупать дорогостоящего оборудования.Никак не пойму почему до сих пор не ввели?

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      Рейтинг: +2863

      nemolod 13 марта 2018, 10:51

      С видеоповторами у нас будет как всегда-пока гром не грянет как с допингами!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 марта 2018, 10:21

      видеоповторы необходимы, но и они полностью от ошибок не уберегут но хотя бы помогут их снизить.

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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 13 марта 2018, 10:15

      Может, хоть тогда Спартак перестанет руками забивать и пенальти выпрашивать.

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