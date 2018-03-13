Игнатьев: «В Мадриде «Локомотиву» не удалось показать лучшую игру»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев считает, что неудачный результат в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Атлетико» в Мадриде случился из-за того, что российская команда не смогла показать свою лучшую игру.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Локомотив» – «Атлетико» состоится в четверг, 15 марта, в 19:00 по московскому времени. Результат первой игры – 0:3.

— Почему «Локо» не смог ничего противопоставить «Атлетико» в первом матче?

— В начале игры мы очень старались сохранить наши ворота в неприкосновенности. Но чем больше проходило времени, тем активнее становился «Атлетико» в атаке. Потом мы неудачно начали второй тайм, пропустили быстрый гол. К сожалению, не удалось показать нашу лучшую игру.

— Со стороны казалось, что в этой игре ваша команда часто оголяла фланги. С чем это связано?

— Не могу сказать, что мы провалили игру на флангах. Тот же первый гол мы вообще пропустили в результате дальнего удара, а второй и третий мячи в наши ворота пришлись после наших ошибок, потерь. Да и в целом я бы не сказал, что основная опасность «Атлетико» шла с флангов. Мы дали им сделать несколько опасных навесов, прострелов, но это не самый критичный момент.