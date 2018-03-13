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    Игнатьев: «В Мадриде «Локомотиву» не удалось показать лучшую игру»

    Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев считает, что неудачный результат в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Атлетико» в Мадриде случился из-за того, что российская команда не смогла показать свою лучшую игру.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Локомотив» – «Атлетико» состоится в четверг, 15 марта, в 19:00 по московскому времени. Результат первой игры – 0:3.

    — Почему «Локо» не смог ничего противопоставить «Атлетико» в первом матче?

    — В начале игры мы очень старались сохранить наши ворота в неприкосновенности. Но чем больше проходило времени, тем активнее становился «Атлетико» в атаке. Потом мы неудачно начали второй тайм, пропустили быстрый гол. К сожалению, не удалось показать нашу лучшую игру.

    — Со стороны казалось, что в этой игре ваша команда часто оголяла фланги. С чем это связано?

    — Не могу сказать, что мы провалили игру на флангах. Тот же первый гол мы вообще пропустили в результате дальнего удара, а второй и третий мячи в наши ворота пришлись после наших ошибок, потерь. Да и в целом я бы не сказал, что основная опасность «Атлетико» шла с флангов. Мы дали им сделать несколько опасных навесов, прострелов, но это не самый критичный момент.

    Источник: Известия

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    13.03.2018 08:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 14 марта 2018, 19:43

      Атлетико-команда без особых звезд,но сплоченная,и в этом ее сила,как и у Локо в 2003-м,пока поганый судья и Пршо не натворили дел...
      Будем играть в ОСТРО АТАКУЮЩИЙ футбол,в своем нынешнем(иногда) стиле,-все получиться!

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      Рейтинг: +150

      Бмв525 13 марта 2018, 09:00

      Ответку буду смотреть на расслабоне . Главное пусть очки в копилку привезут на большее они не способны .( Мадрид ошибочно играет в лиге Европы ) это команда ЛЧ

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      Рейтинг: +150

      Бмв525 > СуперПАВ9 13 марта 2018, 15:04

      Ты адекватный ?

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