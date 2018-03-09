Введите ваш ник на сайте
Материалы

Атлетико - Локомотив

08.03.2018, Четверг, 21:00 мск Мадрид, стадион Цивитас Метрополитано Трансляция: МАТЧ ТВ Лига Европы, 1/8 финала , первый матч Атлетико - Локомотив
Кубок УЕФА (2007/2008), группа B
1 тур
25 октября, четверг 20:45 Локомотив 3:3 Атлетико
...
  • ...
    Рейтинг: +18426

    ilichkadr 8 марта 2018, 23:30

    При таком счете какие могут быть прогнозы, эмоции? ЛЕ для Локо закончилась и главное не упустить Палычу на старости лет1-е место в РФПЛ.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1591

    Almazovich 8 марта 2018, 23:23

    В ответной игре будет сложно, видно что Испанцы сильнее. Удачи Локомотиву в ответной игре, не унывать, а играть!

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1691

    Антон bx14e > Almazovich 8 марта 2018, 23:57

    как я и говорил..играть вторым номером мне умеем(в отличие от Рубина)... а если за полтора часа один раз по воротам бить,то тут рассчитывать не на что)
    сами виноваты,Палыч как всегда супер перестраховался,и в очередной раз проиграл. невозможно в современном футболе играть с одним нападающим! с двумя то мало,должны все лезть вперед!

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1591

    Almazovich > Антон bx14e 9 марта 2018, 00:02

    Согласен надо рисковать!

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1691

    Антон bx14e > Almazovich 9 марта 2018, 00:08

    да не рисковать надо,а ИГРАТЬ!!!!! Победы в футболе тот добивается,кто больше мячей забьёт,-такие условия,правила..
    А на что можно надеяться с такой игрой,с такой схемой игровой?!...на случайный отскок и забег Эдера? Он не лучше деревянного павлина! Ндоей и Ниасс куда более быстрые,мастеровитые и тд и тп...таких как эдер надо трёх,чтоб воротам угрожали и защитники были на месте,а не как Хуанфран-защитник.автор двух голевых передач...
    Ещё пару раз Сёмин побоится,-чемпионства не видать

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1591

    Almazovich > Антон bx14e 9 марта 2018, 00:24

    Не фига меня учить! Я с тобой согласился, а ты на меня пургу катишь! Вот пойди и учи Семина уму разуму!

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1691

    Антон bx14e > Almazovich 9 марта 2018, 00:28

    я не на тебя! Это крик души!
    Если мы с вами,дилетанты,все понимаем,почему очевидные вещи руководству не приходят на ум?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2096

    upiter622 8 марта 2018, 23:01

    Все растерянные какие то,кроме Фернандеша никто толком не играл!
    Говорил же,мужайся Палыч!

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1691

    Антон bx14e > upiter622 8 марта 2018, 23:54

    Игнатьев смело лез в обводку.молодец!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +612

    lNeTl 8 марта 2018, 22:55

    Уныло и мрачно

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +71

    nikki22 8 марта 2018, 22:51

    такая игра нам не нужна!!!как и игра коней.фу!

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +2467

    Аид666 > nikki22 9 марта 2018, 09:45

    Кони с Лионом веселее гораздо играли, не гони...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +165

    ElninoO 8 марта 2018, 22:50

    Миранчукам расти и расти..

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +18426

    ilichkadr 8 марта 2018, 22:50

    Игра в одни ворота, как и ожидалось.........

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +749

    rammax fcsm 8 марта 2018, 22:48

    всех проводниц с 8 марта!!

    -1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1586

    srg38 > rammax fcsm 8 марта 2018, 22:49

    Да, это же всего лишь атлетико мадрид, а не грозный бильбао!

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +157

    горя 8 марта 2018, 22:26

    надо забивать локо .

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +749

    rammax fcsm 8 марта 2018, 22:24

    а они не охерели руками в штрафной играть???

    -2
    Ответить
  • Читайте нас: 