Атлетико - Локомотив

При таком счете какие могут быть прогнозы, эмоции? ЛЕ для Локо закончилась и главное не упустить Палычу на старости лет1-е место в РФПЛ.
|1 тур
|25 октября, четверг
|20:45
|Локомотив
|3:3
|Атлетико
В ответной игре будет сложно, видно что Испанцы сильнее. Удачи Локомотиву в ответной игре, не унывать, а играть!
как я и говорил..играть вторым номером мне умеем(в отличие от Рубина)... а если за полтора часа один раз по воротам бить,то тут рассчитывать не на что)
сами виноваты,Палыч как всегда супер перестраховался,и в очередной раз проиграл. невозможно в современном футболе играть с одним нападающим! с двумя то мало,должны все лезть вперед!
Согласен надо рисковать!
да не рисковать надо,а ИГРАТЬ!!!!! Победы в футболе тот добивается,кто больше мячей забьёт,-такие условия,правила..
А на что можно надеяться с такой игрой,с такой схемой игровой?!...на случайный отскок и забег Эдера? Он не лучше деревянного павлина! Ндоей и Ниасс куда более быстрые,мастеровитые и тд и тп...таких как эдер надо трёх,чтоб воротам угрожали и защитники были на месте,а не как Хуанфран-защитник.автор двух голевых передач...
Ещё пару раз Сёмин побоится,-чемпионства не видать
Не фига меня учить! Я с тобой согласился, а ты на меня пургу катишь! Вот пойди и учи Семина уму разуму!
я не на тебя! Это крик души!
Если мы с вами,дилетанты,все понимаем,почему очевидные вещи руководству не приходят на ум?
всех проводниц с 8 марта!!
Да, это же всего лишь атлетико мадрид, а не грозный бильбао!
а они не охерели руками в штрафной играть???