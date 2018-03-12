Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Витиньо: «ЦСКА играл с «Ахматом» с новой схемой и почти не давал сопернику поднять головы»

    Нападающий ЦСКА Витиньо после победы над «Ахматом» (3:0) в матче 22-го тура РФПЛ заявил, что новая тактическая схема помогла армейцам создать много моментов у чужих ворот и не позволяла сопернику начинать свои атаки. Также бразилец подчеркнул, что команда сконцентрируется на продолжении победной серии и продолжит бороться за чемпионский титул.

    – Я очень счастлив, что команда победила. Рад, что забил сам.

    – Было много моментов у чужих ворот. С чем это связываешь? Игра в атаке команде явно удавалась.

    – Сегодня тренер предложил такую тактическую схему, что мы практически не давали сопернику поднять головы. Не позволяли им начинать свои атаки. Сами же мы создали и реализовали много голевых моментов.

    – У тебя получился отличный удар. Вспомни, пожалуйста, эпизод.

    – Когда я принял мяч, увидел, что вратарь смещается, и пробил в противоход.

    – «Ахмат» всегда сильно играет дома, но сегодня армейцы не оставили сопернику ни одного шанса. Согласен с тем, что ЦСКА доминировал на поле?

    – Вы правы, наш соперник действительно играет очень мощно при поддержке своих трибун. Тем не менее нам удалось реализовать предоставленные шансы. Любая команда, пропускающая в свои ворота два-три гола, начинает морально ослабевать, и это нам тоже помогло.

    – «Зенит» и «Краснодар» оступились. Не факт, что и «Локомотив» сможет выиграть свой матч. Получается, в чемпионате страны все начинается заново?

    – Мы побеждаем, и нам необходимо сконцентрироваться на продолжении победной серии. Надо думать о своих результатах. Если будем смотреть на соперников, считать расклады, то потеряем концентрацию. Будем идти от игры к игре и бороться за титул.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.03.2018 18:25
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 13 марта 2018, 05:22

      Витька понесло....... Вот что делает долгожданно забитый мяч , и не менее долгожданная победа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 12 марта 2018, 23:28

      Боюсь, с Лионом придется к старой схеме возвращаться...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12331

      Вомбат 12 марта 2018, 21:42

      Как же ваш соперник, играя с опущенной головой, умудрился сохдать 6 верных голевых моментов?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 12 марта 2018, 20:46

      Он в игре был или проспал матч, как они не позволяли начать атак, там атак было больше чем у ЦСКА дубина ты, просто где то не хватило мастпрства определённых игроеов, где то невезения, да и гол не зачитанный спорный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -527

      Dimon 007 12 марта 2018, 19:08

      Видимо это новая схема-схема перевода денег за слив без поднимания головы....

      Повезло что у Ахмата нечего не залетело...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +648

      shahor 12 марта 2018, 18:49

      Схема,может быть и новая,но в обороне пожарили по полной программе.Будь соперник поприличнее грозненцев,наказал бы по полной программе.Перед ответном матчем во Франции оптимизм отсутствует полностью.Рассчитывать приходится исключительно на удачу.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > shahor 12 марта 2018, 19:01

      и надежда что у половины лиона диарея

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > himik2-62 12 марта 2018, 21:25

      На диарею не рассчитывай! Вспомни матч Англия -Хорватия. Хорваты перед матчем отравились и их пронесло! Англичане вели 2-0, но Хорваты с лёгкостью сделали счёт 2-3. Итог Хорваты и Россия поехали на Евро-2008.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11