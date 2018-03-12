Витиньо: «ЦСКА играл с «Ахматом» с новой схемой и почти не давал сопернику поднять головы»

Нападающий ЦСКА Витиньо после победы над «Ахматом» (3:0) в матче 22-го тура РФПЛ заявил, что новая тактическая схема помогла армейцам создать много моментов у чужих ворот и не позволяла сопернику начинать свои атаки. Также бразилец подчеркнул, что команда сконцентрируется на продолжении победной серии и продолжит бороться за чемпионский титул.

– Я очень счастлив, что команда победила. Рад, что забил сам.

– Было много моментов у чужих ворот. С чем это связываешь? Игра в атаке команде явно удавалась.

– Сегодня тренер предложил такую тактическую схему, что мы практически не давали сопернику поднять головы. Не позволяли им начинать свои атаки. Сами же мы создали и реализовали много голевых моментов.

– У тебя получился отличный удар. Вспомни, пожалуйста, эпизод.

– Когда я принял мяч, увидел, что вратарь смещается, и пробил в противоход.

– «Ахмат» всегда сильно играет дома, но сегодня армейцы не оставили сопернику ни одного шанса. Согласен с тем, что ЦСКА доминировал на поле?

– Вы правы, наш соперник действительно играет очень мощно при поддержке своих трибун. Тем не менее нам удалось реализовать предоставленные шансы. Любая команда, пропускающая в свои ворота два-три гола, начинает морально ослабевать, и это нам тоже помогло.

– «Зенит» и «Краснодар» оступились. Не факт, что и «Локомотив» сможет выиграть свой матч. Получается, в чемпионате страны все начинается заново?

– Мы побеждаем, и нам необходимо сконцентрироваться на продолжении победной серии. Надо думать о своих результатах. Если будем смотреть на соперников, считать расклады, то потеряем концентрацию. Будем идти от игры к игре и бороться за титул.