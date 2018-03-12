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  • Витиньо: «ЦСКА играл с «Ахматом» с новой схемой и почти не давал сопернику поднять головы»

Витиньо: «ЦСКА играл с «Ахматом» с новой схемой и почти не давал сопернику поднять головы»

12 марта 2018, 18:25
8

Нападающий ЦСКА Витиньо после победы над «Ахматом» (3:0) в матче 22-го тура РФПЛ заявил, что новая тактическая схема помогла армейцам создать много моментов у чужих ворот и не позволяла сопернику начинать свои атаки. Также бразилец подчеркнул, что команда сконцентрируется на продолжении победной серии и продолжит бороться за чемпионский титул.

– Я очень счастлив, что команда победила. Рад, что забил сам.

– Было много моментов у чужих ворот. С чем это связываешь? Игра в атаке команде явно удавалась.

– Сегодня тренер предложил такую тактическую схему, что мы практически не давали сопернику поднять головы. Не позволяли им начинать свои атаки. Сами же мы создали и реализовали много голевых моментов.

– У тебя получился отличный удар. Вспомни, пожалуйста, эпизод.

– Когда я принял мяч, увидел, что вратарь смещается, и пробил в противоход.

– «Ахмат» всегда сильно играет дома, но сегодня армейцы не оставили сопернику ни одного шанса. Согласен с тем, что ЦСКА доминировал на поле?

– Вы правы, наш соперник действительно играет очень мощно при поддержке своих трибун. Тем не менее нам удалось реализовать предоставленные шансы. Любая команда, пропускающая в свои ворота два-три гола, начинает морально ослабевать, и это нам тоже помогло.

– «Зенит» и «Краснодар» оступились. Не факт, что и «Локомотив» сможет выиграть свой матч. Получается, в чемпионате страны все начинается заново?

– Мы побеждаем, и нам необходимо сконцентрироваться на продолжении победной серии. Надо думать о своих результатах. Если будем смотреть на соперников, считать расклады, то потеряем концентрацию. Будем идти от игры к игре и бороться за титул.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига Ахмат ЦСКА Витиньо
Комментарии (8)
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shahor
1520869741
Схема,может быть и новая,но в обороне пожарили по полной программе.Будь соперник поприличнее грозненцев,наказал бы по полной программе.Перед ответном матчем во Франции оптимизм отсутствует полностью.Рассчитывать приходится исключительно на удачу.
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Dimon 007
1520870920
Видимо это новая схема-схема перевода денег за слив без поднимания головы.... Повезло что у Ахмата нечего не залетело...
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ДЖУZ
1520876807
Он в игре был или проспал матч, как они не позволяли начать атак, там атак было больше чем у ЦСКА дубина ты, просто где то не хватило мастпрства определённых игроеов, где то невезения, да и гол не зачитанный спорный
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Вомбат
1520880125
Как же ваш соперник, играя с опущенной головой, умудрился сохдать 6 верных голевых моментов?
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Тазит
1520886505
Боюсь, с Лионом придется к старой схеме возвращаться...
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нейтральныйкакникто
1520907746
Витька понесло....... Вот что делает долгожданно забитый мяч , и не менее долгожданная победа
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