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  • Президент «ПСЖ» хочет убедить Неймара остаться и готов комплектовать команду так, как хочет бразилец

Президент «ПСЖ» хочет убедить Неймара остаться и готов комплектовать команду так, как хочет бразилец

12 марта 2018, 12:16
32

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи в ближайшее время вместе со спортивным директором клуба Антеро Энрике отправятся в Бразилию, чтобы обсудить с нападающим Неймаром его дальнейшее будущее.

Руководители парижан хотят убедить футболиста, восстанавливающегося на родине после травмы, не покидать клуб. Они намерены объяснить форварду, что команда будет строиться вокруг него. Также будут учитываться пожелания Неймара при формировании состава.

Как ранее стало известно, нападающий заявил своему отцу, что не намерен возвращаться в «ПСЖ» по завершении восстановления и попросил его начать переговоры с «Реалом».

Источник: Sport.es
Франция. Лига 1 ПСЖ Неймар
Комментарии (32)
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insider_retro
1520846569
Напрасно. И уж тем более, мне кажется, не целесообразно предполагать строить команду вокруг него... Судя по всему, у него нет долгоиграющих проектов и ветер в ж... у него и его папика-агента... Нервы и деньги на ветер... ИМХО
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Gek Dement
1520846693
Да продайте вы его в Китай, пните под зад или в дубль на лавку усадите, чем больше вы ему потакаете, тем сильнее его портите как футболиста.
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zatonn
1520846850
Такого футбольная история ещё не знала - комплектовать команду по желанию отдельно взятого игрока(!!!). Ну что же - удачи!))
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krg-kz
1520847132
Это просто фиаско. Слов нет. А если Неймар попросит президента надеть юбку, он так же сделает?
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DeStar
1520847133
какая дикость. и чего псж хочет добиться то? неужели это похоже на "любыми целями взять лч" эт оведь чересчур, лч брала и бавария и мю и челси, и не было там такой дичи, ну реал и барсу не беру в расчет, че может неймар возьмет и приколется? а имеенно скажет псж выкупить у барсы коута, за сумму выкупа и снова не спрашивая? надеюсь барса за него лямов 600 поставила опцию
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Полная Канистра
1520847577
ну вы и лошары совсем уже ку ку перед ним на коленках ползаете потом он сопли будет об вас вытирать
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Татарин за ЦСКА
1520847684
Это позор для шейха
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Diesel133
1520848184
все ясно с руководством ПСЖ. Недалекие люди, умеющие только бабками сорить.
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ZAITZEFF2011
1520848776
Очень глупый ход со стороны клуба. Построить команду можно и без Неймара с менее раскрученными звездами , что и показывают другие ведущие клубы Европы.
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zigbert
1520858570
Надо быть таким добрым и наивным.
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