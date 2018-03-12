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    Президент «ПСЖ» хочет убедить Неймара остаться и готов комплектовать команду так, как хочет бразилец

    Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи в ближайшее время вместе со спортивным директором клуба Антеро Энрике отправятся в Бразилию, чтобы обсудить с нападающим Неймаром его дальнейшее будущее.

    Руководители парижан хотят убедить футболиста, восстанавливающегося на родине после травмы, не покидать клуб. Они намерены объяснить форварду, что команда будет строиться вокруг него. Также будут учитываться пожелания Неймара при формировании состава.

    Как ранее стало известно, нападающий заявил своему отцу, что не намерен возвращаться в «ПСЖ» по завершении восстановления и попросил его начать переговоры с «Реалом».

    Источник: Sport.es

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    12.03.2018 12:16
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 марта 2018, 18:19

      это чушь очередная и выдумка, ну если все таки нет то в ПСЖ совсем на голову того раз на такое идут.

      3
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 12 марта 2018, 17:08

      Попросит прикупить Месси ,Суареса,Иньесту, Бускетса,Ракитича...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 12 марта 2018, 15:57

      А что если неймар потом своего деда в ворота попросит подписать и батю,тоже выполнят))

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 марта 2018, 15:42

      Надо быть таким добрым и наивным.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 12 марта 2018, 14:23

      Или прибыль зашкаливает, или президент ПСЖ просто больной человек.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +563

      Damir07 12 марта 2018, 14:01

      Купите ему золотую соску и он будет доволен и еще золотой мяч сделайте у вас же много золото он потом всем будет доволен ))))

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      Рейтинг: +275

      cevin cigan 12 марта 2018, 14:00

      УХ..........Была бы моя воля,я бы этого пернатого,отправил к Баскам в Атлетик Бильбао,хоть на недельку.Как можно ставить такие условия,этому чудаку? Я представляю,что с ним сделает тот же Кавани,если он его в основу не поставит.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 12 марта 2018, 13:54

      Дожили!)

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      Рейтинг: +906

      Football06 12 марта 2018, 13:48

      Смешно даже это читать, Да Блин ПСЖ может выручить в два или три раза больше того что он потратил на него, что отлично! И ещё Миллиардер не будет плакать какому то футболисту, был бы Месси или Роналду ещё можно было, а вот Неймар с его то характером никогда)

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      Рейтинг: +722

      Urry 12 марта 2018, 13:47

      Кто хочет играть в ПСЖ- Неймар принимает заявки

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