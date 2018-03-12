Президент «ПСЖ» хочет убедить Неймара остаться и готов комплектовать команду так, как хочет бразилец

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи в ближайшее время вместе со спортивным директором клуба Антеро Энрике отправятся в Бразилию, чтобы обсудить с нападающим Неймаром его дальнейшее будущее.

Руководители парижан хотят убедить футболиста, восстанавливающегося на родине после травмы, не покидать клуб. Они намерены объяснить форварду, что команда будет строиться вокруг него. Также будут учитываться пожелания Неймара при формировании состава.

Как ранее стало известно, нападающий заявил своему отцу, что не намерен возвращаться в «ПСЖ» по завершении восстановления и попросил его начать переговоры с «Реалом».