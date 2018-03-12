Фанаты «Асколи» избили игроков своей команды

Два футболиста «Асколи» пострадали от фанатов своей команды. Вратарь Винченцо Вендити и полузащитник Самуэле Парлати подверглись нападению со стороны неизвестных.

Футболисты возвращались домой после поражения от «Венеции» (0:1), когда на них напала группа из 10 человек. Лица нападавших были скрыты за шарфами «Асколи», а после избиения игрокам передали послание с угрозами.

Стоит отметить, что оба футболиста не являются игроками основного состава – Вендити второй вратарь команды в текущем сезоне, а Парлати принял участие лишь в одном матче.

После 30 туров «Асколи» занимает последнее место в турнирной таблице Серии В.