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    Фанаты «Асколи» избили игроков своей команды

    Два футболиста «Асколи» пострадали от фанатов своей команды. Вратарь Винченцо Вендити и полузащитник Самуэле Парлати подверглись нападению со стороны неизвестных.

    Футболисты возвращались домой после поражения от «Венеции» (0:1), когда на них напала группа из 10 человек. Лица нападавших были скрыты за шарфами «Асколи», а после избиения игрокам передали послание с угрозами.

    Стоит отметить, что оба футболиста не являются игроками основного состава – Вендити второй вратарь команды в текущем сезоне, а Парлати принял участие лишь в одном матче.

    После 30 туров «Асколи» занимает последнее место в турнирной таблице Серии В.

    Источник: Football Italia

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    12.03.2018 07:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +118

      clozzi 12 марта 2018, 14:17

      надо к ЧМ 2018 у них готовиться:)

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 12 марта 2018, 12:15

      Они не стали бить игроков основы ведь им еще играть нужно)

      0
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      Рейтинг: +17

      Vitalya_V 12 марта 2018, 11:25

      Хороший клуб и фанаты интересные! ))

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 12 марта 2018, 08:42

      Страсти тиффози.

      0
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