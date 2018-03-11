Примера. «Барселона» обыграла «Малагу» благодаря голам Суареса и Коутиньо

В матче 28-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Малагу» со счетом 2:0. Голы в составе каталонцев забили нападающий Луис Суарес и полузащитник Филиппе Коутиньо.

«Барселона» набрала 72 очка и укрпилась на первой строчке в турнирной таблице. «Малага» с 13-ю очками идет на последнем месте.

Чемпионат Испании. Примера. 28-й тур

Малага – Барселона – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Суарес, 15; 0:2 – Коутиньо, 28.

«Малага»: Роберто, Росалес, Эрнандес, Микель, Рикка, Иттура, Ласен, Саму, Чори Кастро (Лестьенн, 61), Ролан (Саксес, 78), Эн-Несири (Браун, 78).

«Барселона»: тер Стеген, Пике, Ракитич, Бускетс (Гомеш, 74), Л. Суарес, Дембеле (Видаль, 85), Коутиньо, Паулиньо, Альба (Динь, 77), Роберто, Умтити.

Предупреждения: Итурра, 49 – Суарес, 84.

Удаление: Саму, 30 – нет.

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