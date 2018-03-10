В семье Месси родился третий мальчик

В семье нападающего «Барселоны» Лионеля Месси произошло пополнение. Жена аргентинца Антонелла Рокуццо родила ему третьего сына, которому дали имя Чиро. Напомним, что у четы уже есть двое сыновей – пятилетний Тьяго и двухлетний Матео.

«Добро пожаловать, Чиро! Слава Богу, все прошло успешно. Мама и малыш в порядке. Мы счастливы!» – написал Месси на своей странице в инстаграме.

Напомним, что из-за рождения ребенка Месси не примет участия в сегодняшнем матче 28-го тура Примеры с «Малагой». «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.