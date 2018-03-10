Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В семье Месси родился третий мальчик

    В семье нападающего «Барселоны» Лионеля Месси произошло пополнение. Жена аргентинца Антонелла Рокуццо родила ему третьего сына, которому дали имя Чиро. Напомним, что у четы уже есть двое сыновей – пятилетний Тьяго и двухлетний Матео.

    «Добро пожаловать, Чиро! Слава Богу, все прошло успешно. Мама и малыш в порядке. Мы счастливы!» – написал Месси на своей странице в инстаграме.

    Напомним, что из-за рождения ребенка Месси не примет участия в сегодняшнем матче 28-го тура Примеры с «Малагой». «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.03.2018 16:28
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 10 марта 2018, 22:54

      А к старости всё же доча нужна,да не одна...старайся Лео.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 марта 2018, 19:55

      Как мило! футбол футболом а СЕМЬЯ ЭТО ВСЁ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 10 марта 2018, 19:37

      поздравляю растите большими и здоровыми!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +214

      Sanirin79 10 марта 2018, 19:07

      Походу Месси свою футбольную команду лепит...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +906

      Football06 10 марта 2018, 18:43

      Талантливый человек талантлив во всём))) Здоровья и счастья малышу и конечно побед Месси

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -7

      devusar 10 марта 2018, 17:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Заработок на футбольных ставкаx -> pro100stavki.ru

      -7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 10 марта 2018, 17:41

      Бог троицу любит !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +571

      levon_man 10 марта 2018, 17:27

      От души поздравляю. Хороший год - надо так и продолжать. Успехов во всем.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 10 марта 2018, 17:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Команде победа в ЛЧ нужна, а он всё с женой в кровати кувыркается.

      -11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > BRO_football 10 марта 2018, 18:45

      Он и там и тут хорошо справляется. Чего ты переживаешь.)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football > Mr Abdullaev 10 марта 2018, 20:36

      Да я не переживаю, просто так пошутил. А люди, судя по всему, не поняли)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 10 марта 2018, 17:17

      Третий пацан! Молодца парень! Вот классный мастер..., он во всем мастер...

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11