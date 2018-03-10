Санчес и Лукаку сыграют впереди у «Манчестер Юнайтед», в атаке «Ливерпуля» выйдут Мане и Салах

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» на матч 30-го тура АПЛ.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Байи, Смоллинг, Янг, Матич, МакТоминай, Мата, Санчес, Рэшфорд, Лукаку.

«Ливерпуль»: Кариус, Арнолд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Джан, Милнер, Окслэд-Чемберлен, Мане, Салах, Фирмино.

Встреча состоится сегодня и начнется в 15:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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