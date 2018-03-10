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    Санчес и Лукаку сыграют впереди у «Манчестер Юнайтед», в атаке «Ливерпуля» выйдут Мане и Салах

    Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» на матч 30-го тура АПЛ.

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Байи, Смоллинг, Янг, Матич, МакТоминай, Мата, Санчес, Рэшфорд, Лукаку.

    «Ливерпуль»: Кариус, Арнолд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Джан, Милнер, Окслэд-Чемберлен, Мане, Салах, Фирмино.

    Встреча состоится сегодня и начнется в 15:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    10.03.2018 14:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 10 марта 2018, 14:47

      ТОЛЬКО ЛИВЕР ТОЛЬКО ПОБЕДА!)))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper > h3LL1k 10 марта 2018, 15:08

      победа гостей и голов больше 2,5))

      0
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      ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > allkeeper 10 марта 2018, 15:15

      время покажет)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +43

      MU777 > h3LL1k 10 марта 2018, 19:06

      Уже показало....

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