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    Венгер – о матче с «Миланом»: «Нам надо хорошо обороняться»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Милана» (0:1, первый тайм).

    «Конечно нам нужен результат, но это двухмачтовое противостояние. Нам надо сыграть хорошо в обоих встречах.

    В первую очередь нам надо хорошо обороняться. Потому что когда у команды не достаточно уверенности в своих силах, тебе нужно перестраховаться. Все должны обороняться и также идти вперед и забивать», – сказал Венгер.

    За событиями матча «Милан» – «Арсенал» можно следить здесь.

    Источник: Football Italia

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    08.03.2018 21:27
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