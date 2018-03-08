Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Милана» (0:1, первый тайм).

«Конечно нам нужен результат, но это двухмачтовое противостояние. Нам надо сыграть хорошо в обоих встречах.

В первую очередь нам надо хорошо обороняться. Потому что когда у команды не достаточно уверенности в своих силах, тебе нужно перестраховаться. Все должны обороняться и также идти вперед и забивать», – сказал Венгер.

За событиями матча «Милан» – «Арсенал» можно следить здесь.