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    Дзагоев: «Выиграть Лигу Европы с ЦСКА будет одно удовольствие и большое счастье»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Лиона» рассказал, что хотел бы выиграть еврокубок по итогам нынешнего сезона.

    Встреча пройдет 8 марта на «ВЭБ Арене» и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    – На носу матчи с «Лионом». Что скажешь о сопернике?

    – Если честно, пока мало что знаю об этой команде. Больше знал, когда там играли Жуниньо, Карим Бензема. Недавно «Лион» играл с «Сент-Этьеном». Матч завершился со счетом 1:1, и я тогда зашел посмотреть состав. Слышал, что команда хорошая, играющая. Будет тяжело однозначно, так как финал Лиги Европы пройдет на стадионе «Лиона», и, конечно, он хочет в нем участвовать.

    – В 2005 году ЦСКА уже играл с хозяевами финала на его стадионе – со «Спортингом». Сейчас будет то же самое, только на более ранней стадии. Это что-то меняет?

    – Нет, не меняет. Нужно просто выходить и выигрывать. Очень сильно хотел бы повторить, что сделала команда в 2005 году. Есть главный турнир – Лига чемпионов. Есть второй – Лига Европы, которую в прошлом году выиграл «Манчестер Юнайтед». Этот турнир выигрывали топ-команды, и его нельзя назвать второсортным. Выиграть его будет одно удовольствие и большое счастье.

    Источник: УЕФА

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    07.03.2018 19:14
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    Комментарии22
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 17:15

      Конечно выиграть ЛЕ - это большое счастье.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 8 марта 2018, 12:39

      Главное верить)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Нострадамус_Саша 8 марта 2018, 00:56

      цска впервые за 5 лет заняло не последнее место в группе, на соплях прошло середняка Европы, их надежды напоминают мечтания старой девственницы, которая ставит 2 кровати (для увеличения шансов ) ...

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас > Нострадамус_Саша 8 марта 2018, 10:03

      За то Спартак последние 5 лет всегда выходит в финалы всех европейских кубков. А уж рекордов....и 1-18, и 0-7, и 22 игры в Л.Ч. без побед..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Нострадамус_Саша 8 марта 2018, 00:54

      Да он малый не дурак !!!! Хотя и дурак немалый ...

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 7 марта 2018, 21:13

      Скромнее надо быть, Алан. Скромность украшает человека. Атлетико, Милан, Боруссия, Лацио уже не в счёт. Судя по высказываниям, чемпионаты этих стран, явно слабее нашего. А пацаны в бутсах ещё и на поле не выходили.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > +50/-50 8 марта 2018, 12:38

      Да и Арсенал)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > +50/-50 8 марта 2018, 12:49

      И что???В футбол играют не фамилии,а люди!!!!В футболе может произойти всё,что угодно!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 20:34

      Выиграть можно,но очень и очень сложно.Главное бейтесь,ребята.Удачи красно-синяя семья!!!
      ЦСКА всегда будет первым!!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 7 марта 2018, 20:11

      Бейтесь , парни ! И все сложится !

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 марта 2018, 20:00

      мы только за! старайтесь и бейтесь на полную, а мы вас поддержим!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2076

      upiter622 > OfaZavr 7 марта 2018, 20:14

      Сидя на диване!)))

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > upiter622 7 марта 2018, 20:17

      ну не все же могут поддерживать на стадионе, главное вообщем поддерживаешь и неважно где и как.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > OfaZavr 7 марта 2018, 20:34

      не обращай на него внимания))))Он то наверняка на каждом матче присутствует на стадион!!!!

      4
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      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Татарин за ЦСКА 8 марта 2018, 12:38

      Я думаю он и по ТВ не смотрит))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > ЖОРРО 8 марта 2018, 12:48

      Зачем???Он по радио слушает))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Татарин за ЦСКА 8 марта 2018, 16:12

      Точно!!!

      1
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 7 марта 2018, 19:44

      Для нас тоже, дерзайте!

      2
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 7 марта 2018, 19:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Чербанёнок всё в облаках летает...
      Мерзкий тип, с завышенной самооценкой..., как и все в стойле.

      -8
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      ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML > Dimon 007 8 марта 2018, 00:50

      ты глянь в зеркало утром, может сойдутся слова с изображением

      4
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