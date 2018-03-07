Дзагоев: «Выиграть Лигу Европы с ЦСКА будет одно удовольствие и большое счастье»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Лиона» рассказал, что хотел бы выиграть еврокубок по итогам нынешнего сезона.

Встреча пройдет 8 марта на «ВЭБ Арене» и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

– На носу матчи с «Лионом». Что скажешь о сопернике?

– Если честно, пока мало что знаю об этой команде. Больше знал, когда там играли Жуниньо, Карим Бензема. Недавно «Лион» играл с «Сент-Этьеном». Матч завершился со счетом 1:1, и я тогда зашел посмотреть состав. Слышал, что команда хорошая, играющая. Будет тяжело однозначно, так как финал Лиги Европы пройдет на стадионе «Лиона», и, конечно, он хочет в нем участвовать.

– В 2005 году ЦСКА уже играл с хозяевами финала на его стадионе – со «Спортингом». Сейчас будет то же самое, только на более ранней стадии. Это что-то меняет?

– Нет, не меняет. Нужно просто выходить и выигрывать. Очень сильно хотел бы повторить, что сделала команда в 2005 году. Есть главный турнир – Лига чемпионов. Есть второй – Лига Европы, которую в прошлом году выиграл «Манчестер Юнайтед». Этот турнир выигрывали топ-команды, и его нельзя назвать второсортным. Выиграть его будет одно удовольствие и большое счастье.