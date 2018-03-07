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  • Дзагоев: «Выиграть Лигу Европы с ЦСКА будет одно удовольствие и большое счастье»

Дзагоев: «Выиграть Лигу Европы с ЦСКА будет одно удовольствие и большое счастье»

7 марта 2018, 19:14
22

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Лиона» рассказал, что хотел бы выиграть еврокубок по итогам нынешнего сезона.

Встреча пройдет 8 марта на «ВЭБ Арене» и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

– На носу матчи с «Лионом». Что скажешь о сопернике?

– Если честно, пока мало что знаю об этой команде. Больше знал, когда там играли Жуниньо, Карим Бензема. Недавно «Лион» играл с «Сент-Этьеном». Матч завершился со счетом 1:1, и я тогда зашел посмотреть состав. Слышал, что команда хорошая, играющая. Будет тяжело однозначно, так как финал Лиги Европы пройдет на стадионе «Лиона», и, конечно, он хочет в нем участвовать.

– В 2005 году ЦСКА уже играл с хозяевами финала на его стадионе – со «Спортингом». Сейчас будет то же самое, только на более ранней стадии. Это что-то меняет?

– Нет, не меняет. Нужно просто выходить и выигрывать. Очень сильно хотел бы повторить, что сделала команда в 2005 году. Есть главный турнир – Лига чемпионов. Есть второй – Лига Европы, которую в прошлом году выиграл «Манчестер Юнайтед». Этот турнир выигрывали топ-команды, и его нельзя назвать второсортным. Выиграть его будет одно удовольствие и большое счастье.

Источник: УЕФА
Лига Европы ЦСКА Дзагоев Алан
Комментарии (22)
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Сильвербой
1520439411
И мы хотим что бы этот турнир выиграла команда из России!!!
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Dimon 007
1520440157
Чербанёнок всё в облаках летает... Мерзкий тип, с завышенной самооценкой..., как и все в стойле.
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DOCTOR PENALTY
1520441065
Для нас тоже, дерзайте!
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OfaZavr
1520442016
мы только за! старайтесь и бейтесь на полную, а мы вас поддержим!
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dok66
1520442704
Бейтесь , парни ! И все сложится !
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Татарин за ЦСКА
1520444048
Выиграть можно,но очень и очень сложно.Главное бейтесь,ребята.Удачи красно-синяя семья!!! ЦСКА всегда будет первым!!!!
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+50/-50
1520446397
Скромнее надо быть, Алан. Скромность украшает человека. Атлетико, Милан, Боруссия, Лацио уже не в счёт. Судя по высказываниям, чемпионаты этих стран, явно слабее нашего. А пацаны в бутсах ещё и на поле не выходили.
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Нострадамус_Саша
1520459646
Да он малый не дурак !!!! Хотя и дурак немалый ...
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Нострадамус_Саша
1520459805
цска впервые за 5 лет заняло не последнее место в группе, на соплях прошло середняка Европы, их надежды напоминают мечтания старой девственницы, которая ставит 2 кровати (для увеличения шансов ) ...
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ЖОРРО
1520501971
Главное верить)
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